Virgínia patrí medzi najkrajšie ženy v romantickej show Ruža pre nevestu. Už od samého začiatku padla Tomášovi do oka práve sexi čiernovláska, ktorá sa už niekoľko rokov venuje aktívne aj modelingu. Jej záľubou je aj fitness, má totižto skvelú postavu, na ktorej každý deň poctivo trénuje. S Tomášom majú perfektnú chémiu, kto vie, koho si napokon vyberie? Aj s anjelskou Virgi by mu to neskutočne seklo…

Virgínia Buberniková. Zdroj: instagram.com/virginia.nia.angelos/

V minulej epizóde prekvapila čerstvo vypadnutá Diana, ktorá v aute na ceste na letisko prezradila Tomášovi nepríjemnú informáciu, že má mať Virgi doma partnera. Pravdu sa dozvieme už čoskoro, avšak ktokoľvek získa srdce Virgi, bude to šťastný muž! Pozrite sa na ňu, ako bábika! A tá stuha cez prsia?! Viac sexi byť nemôže, aha na ňu V GALÉRII TU.