Víťazka Love Islandu Laura Chrebetová sa len nedávno pochválila predĺženými blond vlasmi a pred pár dňami opäť podstúpila radikálnu zmenu imidžu. Je z nej totiž krátkovlasá bruneta, a hoci krásnej Laure pristane skutočne všetko, jej fanúšikovia z nového imidžu nadšení neboli. ,,Vôbec ti to nepristane. Prepáč. A úprimne tomu nerozumiem. Nedávno si si vlasy nechala predĺžiť a teraz ich cvakneš a ešte si dáš hnedú. Toto ti fakt nesedí," napísala Laure istá Denisa na instagram a mnohí komentujúci jej dali za pravdu. Laura si ale za svojim rozhodnutím stojí a neprajníkom poslala jasný odkaz.

,,Mám pocit, že ste sa rozdelili na dva tábory. Tábor blond a tábor hnedé. Po šiestich rokoch som sa rozhodla vrátiť sa ku svojej pôvodnej farbe, pretože nie som prirodzene blondínka a už ma po toľkých rokoch vyčerpávalo si každý mesiac odfarbovať vlasy a samozrejme im to tiež dá veľmi zabrať a po takej dlhej dobe je to cítiť, že sú vlasy zničené a povedala som si, že kedy si človek vyskúša nové veci, keď nie za mlada. Čítala som aj komentáre, kde veľa z vás písalo, že mi to vôbec nepristane, samozrejme, keď nás sleduje viac ľudí, človek počíta aj s viacerými nie úplne peknými správami a komentármi. Nie som typ človeka, ktorý si úplne berie kritiku založenú na objektívnom názore k srdcu, pretože každému z nás sa páči niečo iné, ale viem, že veľa ľudí ťa dokáže naozaj zraniť a to stačí jedna nie úplne pekná poznámka. Čítala som aj všetky pekné komentáre, ktoré ma naozaj veľmi potešili. A ukončím to len tým, že ži a nechaj žiť, nech každý nosí to, čo sa mu páči a v čom sa sám cíti komfortne a pekne. Nešírme zlo a už dupľom v dobe, akú máme a buďme na seba milí," odkázala jasne Laura kritikom.