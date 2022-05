A neboli to Spojené štáty. Za prechodné bydlisko si na pol roka vybral Kanadu, kde sa naučil po anglicky. Hoci doma cítil pre slávne priezvisko veľký tlak, po návrate sa predsa len dal na štúdium herectva, takže napokon kráča v otcových šľapajach. Tridsiatnik sa narodil v Ženeve, no má francúzske občianstvo. Vyrastal v českých Olšanoch a aktuálne žije v Prahe. Jeho mama Chantal Poullain o ňom prezradila, že hoci má rád francúzsku časť rodiny, dušou je absolútny Čech. A práve v Česku má celkom košatú rodinu. Otec mu totiž zabezpečil šesť nevlastných súrodencov.

S otcom na pľaci

Zdalo by sa, že keď sa už dal na hereckú dráhu, tvorcovia to využijú a s Bolkom ich obsadia do rol otca a syna. Nuž, nie je to tak. Prvý raz sa v rovnakom filme objavili v komédii Ženy v běhu v roku 2018, no na pľaci sa reálne nestretli. To prišlo až pri nakrúcaní novinky Srdce na dlani, ktorá mieri do kín 31. marca, kde Vladimír hrá vozičkára. Kvôli tejto postave dokonca tri mesiace pred nakrúcaním používal vozíček aj v bežnom živote, aby sa vcítil do postavy. Bolo pre neho zaujímavé pozorovať reakcie a správanie okolia.

Viete, že...

... z každého nakrúcania si nosí domov suveníry? Už má v zbierke tenisky, v ktorých odbehal film Ženy v běhu, nacistickú uniformu z Anatómie zrady, bábky z DAMU, parochne a ďalšie veci na pamiatku.