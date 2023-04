Jej celé meno je Ever Gabo Anderson a je dcérou slávnej herečky a modelky Milly Jovovich a režiséra Paula W. S. Andersona. 15-ročná Ever je vernou kópiou svojej nádhernej mamy. Tá podoba až vyráža dych.

Zdroj: Getty Images

Ever debutovala vo filme Resident Evil: Posledná kapitola, kde si zahrala so svojou mamou Milllou, ktorá v ňom stvárňovala hlavnú postavu. Film dokonca režíroval jej otec Paul, a zahrala si mladšiu verziu hlavnej postavy Alice. Ďalšou veľkou filmovou rolou bola postava mladej Natashe Romanoff vo filme Čierna vdova so Scarlett Johansson.

Zdroj: Northfoto

Krásna Ever, ktorá ide v šľapajach svojej matky, sa ukázala na prehliadke dámskej módy Miu Miu v zaujímavom a najmä odvážnom outfite. Na sebe mala džínsové minišaty s hlbokým výstrihom v tvare V. Tento outfit bol samozrejme bez podprsenky a doplnený naozaj zaujímavými bielymi čižmami. Čo poviete, dovolili by ste niečo také obliecť svojej pätnásťročnej dcére?