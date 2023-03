Láska na prenájom je obľúbený turecký seriál, ktorí sme videli na televízii Doma. Bol o láske Edy Yildiz a Serkana Bolata a okolo hlavných postáv Hande Erçel a Kerema Bürsina zaujali aj ďalšie, ktoré vôbec neboli len do počtu. Takou bola určite Melek Yücel, ktorú stvárnila herečka Elçin Afacan (32).

Musela pribrať

Melo, ako ju dôverne všetci volali, bola milá dôverníčka Edy, ktorá túžila po manželovi a deťoch. A okrem kíl navyše sršala energiou a humorom. Herečka Elcin priznala, že vždy túžila stať sa herečkou a práve kvôli úlohám by urobila všetko, ako napríklad pribrať. 20 kg musela pribrať pre úlohu v roku 2019 v seriáli „Bir Aile Hikayesi“. V jednom rozhovore povedala, že to vôbec neľutovala, aspoň mala príležitosť zažiť, čo to urobí s človekom a jeho hodnotou, nadváha. Dokonca s kilami navyše boli ponuky obmedzené a preto obhajovala herečky s kilami navyše, aké to majú ťažké a aký veľký tlak je vytváraný, aby sme všetky boli štíhle.

Dnes je znovu štíhla

Herečka priznáva, že sa nedá povedať, že pred pribratám spomínaných 20 kíl, mala nejakú ideálnu váhu. Nemala ideálne miery, ale nemala ani nadváhu. A už vtedy sa stretávala s tlakom na to, aby schudla. Takže, aj keď sa rozhodla, že sa vráti na pôvodnú váhu, stále bude obhajovať všetky herečky s nadváhou a povzbudzovať ich, aby zostali samy sebou a nedali sa zviesť tlakom šoubiznisu.