Keď sa začiatkom roka prevalila nevera manžela Dominiky Mirgovej, speváčka bola v šoku a neskrývala sklamanie. „Jediné, čo vám môžem povedať, je to, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný. Nič nie je viac a my ho budeme chrániť najviac, ako sa dá. Spolu alebo od seba, stále sme jeho rodičia a on si nezaslúži žiadnu negatívnu myšlienku v jeho živote,” povedala vtedy v jednom z rozhovorov. Milenka jej manžela, Klára, sa rozhodla k situácii nevyjadrovať, no z času na čas sa pochváli spoločným záberom s Petrom.

Dominika s rodinou. To je už minulosť. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CShiZlhj_IG/

Teraz ale šokovala fanúšikov záberom novej manikúry, no na fotke si ako prvé všimnete krásny ligotavý prsteň, ktorý nápadne pripomína zásnubný, o čom napísal aj portál Wanda.sk. "Šok Klára nie je zasnúbená. Klára si sama kúpila prsteň, lebo sa jej páčil," napísala k fotke, aby sa vyhla zbytočným otázkam. Keď však uvidíte ten prsteň...