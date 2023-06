Na otváracom ceremoniáli ohúrila herečka mnohých čiernymi šatami, ktoré jej splývali až po zem. Dômyselne strihané rukávy a lodičkový výstrih odkrývali i zahaľovali presne to, čo mali. Neprehliadnuteľné boli luxusné šperky, ktoré si Zdena zvolila prakticky k jednoduchým šatám. Kamarát herečky, Milan Kolcun pridal neskôr k tomu neobyčajný príbeh. "Popoludní som jej pochválil šaty, ktoré mala vtedy na sebe a ona povedala, že pochádzajú z dielne módnej návrhárky, ktorá žije v Košiciach Idy Sandor, že ju má veľmi rada a kvôli nej často cestuje na východ. Vtom Ida vyšla z publika. Pre Zdenku to bolo prekvapenie, o ktorom naozaj nič netušila," povedal Milan úsmevnú príhodu, o ktorej napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ.

Zdena Studenková a Braňo Kostka . Zdroj: Archív Z.S.

Večer zasa Kolcun vychválil prsteň, ktorý mala herečka na prste. "Hovorila, že ho kúpila, ale detaily nespomínala. Ja som jej vtedy povedal, či vie, že ho vyrobil návrhár z Iránu, ktorý žije v Košiciach? Potom som pozval mladého muža s manželkou na pódium. Zdenka žasla, že som jej pripravil takéto milé prekvapenia a to dokonca dvakrát v jeden deň," prezradil zaujímavosť o klenotoch, ktoré diva prevetrala aj v Košiciach. Umelkyňa prevetrala v Košiciach niekoľko pekných outfitov, ktoré jej mimoriadne pristali a bola v nich neprehliadnuteľná. Keď sa s ocenením predstavila Košičanom pri Dolnej Bráne na Hlavnej ulici a prechádzala v svetlohnedom nohavicovom komplete po červenom koberci, jedna z prizerajúcich uznanlivo zahlásila. "Darmo, Zdena má aj rok pred sedemdesiatkou štýl."