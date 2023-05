Z obľúbenej speváčky je dnes mamina dvoch synčekov, ktorí jej robia obrovskú radosť. A hoci od roku 2004 prešlo už veľa času, Zdenka je stále kočka. Akurát má dlhé vlasy, no šibalské oči jej zostali. Predná sa znovu vracia na hudobnú scénu, keďže k novému filmu Smolu nosíš ty, láska naspievala titulnú pieseň, o čom napísal aj časopis Život.

„Je mi jedno kam, odplávam. Do diaľky, niekam za oceán. Odpustím, no nezabúdam, oblaky rozfúkam do strán. Mám sa trápiť nad tebou, veď si rieka bez brehov,“ vyznáva sa v úvode piesne Zdenka. Slová sú podľa nej o niekom, kto po sklamaní túži začať odznova, niekde ďaleko a na novom mieste. Časť videoklipu vznikla v dome Zdenky a jej partnera hudobného producenta Oskara Rózsu v Banskej Štiavnici. Dvojica tak fanúšikom umožnila nazrieť do ich súkromia.