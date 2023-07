Adela a jej verná kamarátka Mini spolu prežili dlhých 16 rokov. Fenka sprevádzala svoju paničku do rádia, neraz spolu pózovali do časopisov a boli si vzájomne nablízku. Až doteraz. "Vždy asi budeme niečo ľutovať, vždy v nás ostane presvedčenie, že sa dalo urobiť niečo lepšie, dalo sa dať viac lásky, byť niekedy trpeživejší. A hlavne - nikdy nebudeme mať asi definitívne pocit, že rozhodnutie ukončiť psie trápenie prišlo v správny čas. Lebo konce nevieme prijať. Niekedy by sme príbeh radšej naťahovali, len aby neskončil. No koniec raz príde a vie byť úľavou. Verím, že pre Mini bol," napísala Adela k čiernobielej fotke, na ktorej sa lúči so svojou vernou kamarátkou, o čom napísal aj časopis Život.

Adela so svojou vernou kamarátkou Mini na fotke z marca 2021 Zdroj: https://www.instagram.com/p/CMrt93vLRmQ/

"Viete, že sem nepíšem veľa osobných výlevov. Berte, prosím, tento post ako pomník výnimočnému psovi, zvieratku, s ktorým sme zdieľali najdlhší spoločný čas našich životov. Odmietame starnutie, smrť. V druhom pláne teda niekde plačeme nad sebou. Ale nejako tie konce aj oslobodzujú. Nie je sa totiž kam hnať, napokon je aj tak cieľ len jeden. V niečom toto vedomie dokáže robiť život plnším. Drahá Mini, ďakujeme Ti za všetko. Aj za lekciu s koncom," dodala moderátorka na záver dojímavého postu.