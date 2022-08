Pred troma rokmi hviezdila v speváckej show Superstar, dnes je z nej pornoherečka. Určite si ju viacerí pamätáte, keď ako veľmi hanblivé mladé dievča vystupovala pred porotou. Spievanie jej išlo skutočne bravúrne, napriek tomu túto profesiu zavesila na klinec a začala sa venovať niečomu oveľa zaujímavejšiemu...

Hana Džurbanová sa momentálne živí ako pornoherečka. Objavila sa aj na obrovskom erotickom festivale, ktorý sa konal v Prahe: “Mám tu stánok s podpisovými kartami. Je tu veľa mojich fanúšikov. Užívam si to veľmi. Mám veľmi rada pozornosť. Som rada, že som práve pornoherečka,” priznala. Jej rodičia však, pochopiteľne, z toho nie sú práve nadšení. Ako informuje Plus sedem dní, zdôverila sa, že už si jednoducho zvykli: “Mama to berie už úplne v pohode. Chcelo to čas. Bol to šok, ale teraz už sú na mňa pyšní, koľko zarábam peňazí,” tvrdí.

