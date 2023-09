Podnikateľ Jaromír Soukup (54) v televízii Barrandov dal najavo, ako sa mu po päťmesačnej Rozárke po rozchode s Agátou Hanychovou (38) neskutočne cnie. Len ťažko zadržiaval dojatie.

Soukup sa prvýkrát od rozchodu s influencerkou Agátou Hanychovou vrátil na obrazovku, a tak sa musel k situácii chtiac-nechtiac vyjadriť, informuje eXtra.cz. „Ak som vám dnes prišiel, že som trochu strhaný, tak trochu som,“ priznal Soukup.

„Určite sa to k vám donieslo, sú toho plné noviny, internet aj konkurenčné televízie, že s Agátou netvoríme pár, čo Agáta oznámila na Instagrame. Mal by som unikátnu príležitosť to tu rozoberať a určite by som naháňal nejaké body sledovanosti, ale ja sa k tomu jednoducho vôbec nechcem vyjadrovať."

"Som známy tým, že súkromie je súkromie a nahliadnuť áno, ale prať špinavú bielizeň, alebo obrazne povedané nechať nazerať do spálne, to ja neurobím," zveril sa vo svojom programe VIP.

Rozchod nezachránila ani ich štvormesačná dcéra. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CjStmhXDKya/

Štúdio malo pritom ešte stále dekoráciu s ním a Agátou a Jaromír vyzeral úplne zničene. "Rozárka, ktorú spoločne máme, mala prvý sviatok. No, tak to spoločne neoslávime. Čo sa dá robiť, poďme k ďalším VIP správam, alebo začnem byť dojatý," povedal ďalej a slová musel chvíľu rozdýchavať.

Ešte predtým bežal program, ktorý nazýva Moje správy, v ňom sa k rozchodu tiež vyjadroval: „Koniec prázdnin bol smutný aj pre mňa, čo ste si určite všimli na sociálnych sieťach alebo v bulvári, ale budem sa snažiť, aby to na mne nebolo poznať,“ sľuboval, ale smútok mal viditeľne vpísaný do tváre.

