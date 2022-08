Zuzana Čaputová má po svojom boku stáleho partnera, vyzerá to tak, že našla muža, s ktorým to má naozaj zmysel. V rozhovore pre Šarm prezradil jej priateľ, Juraj Rizman, ich spoločné plány do budúcnosti. Bude svadba? Tak skoro ešte nie! “Nedávno som počul špekulácie, že svadba bude pri kampani na druhé volebné obdobie. Hovorí sa, že kalkulujeme so sobášom, tak musím všetkých upokojiť, nekalkulujeme. Užívame si, že nám je spolu fajn, máme sa radi, ale toto teraz nie je téma. Najmä kvôli tej absurdnej teórii o zvyšovaní popularity svadbou. Radšej tri dni počkám, kým prestane byť prezidentkou, a potom si ju zoberiem. A tým, že už za sebou máme každý rozvod, tak sa do manželstva až tak neponáhľame. Oveľa viac sa sústreďujeme na to, aby sme sa mali radi, užili si spoločný čas, ako na to, či máme sobášny list alebo nie. Oveľa menej riešime tlak, vieme si to teraz užiť,” prezradil Juraj.

Okrem iného sa zdôveril aj so súkromím, prezradil, aká je Zuzana v bežnom živote.

