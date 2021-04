Zuzana Kubovčíková Šebová (38)

Rudko vyšibe aspoň mňa

Ideálne by bolo, keby sme mohli byť s rodinou a kamarátmi, spolu sa veseliť a hostiť. Toto bude vlastne už druhá Veľká noc v obmedzenom režime.

Musíme to vydržať a tešiť sa, že môžeme byť aspoň s niekým. So svojimi chlapcami určite pôjdem niekam na prechádzku, Rudko už má nachystaný korbáčik a veľmi by si prial vyšibať aj kamarátky, ale bude mu musieť stačiť maminka.