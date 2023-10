Domov by mal byť miestom, kde sa cítime bezpečne a pohodlne. Od konca septembra až do konca jari prší a sneží. Pohľad na krajinu je síce unikátny, ale potom vám ticho a nenápadne začnú na okná, dvere a škáry klopať nepozvaní hostia – vlhkosť a chlad. Domov sa tak ľahko stane ideálnym útočiskom alergénov, najmä roztočov a plesní, ktoré si vo vlhkom prostredí priam hovejú. A vďaka tomu sa aj rýchlo množia. To môže mať za následok rôzne zdravotné problémy vrátane sklonov k astme.

Ilustračné foto Zdroj: Creanto

Vlhkému prostrediu môžete ľahko predchádzať vďaka každodenným základným zdravým návykom alebo rôznym pomôckam.

1) Čistota: Pravidelné vysávanie, utieranie prachu a prezliekanie postele alebo výmena záclon môžu mať takmer magické účinky, priaznivé pre každého alergika v domácnosti.

2) Pravidelne vetrajte: Každé ráno aspoň na 5 – 7 minút otvorte okná dokorán. To isté urobte aj po príchode z práce a zo školy.

3) Maznáčikovia: Pravidelne svojim miláčikom kontrolujte a vymieňajte podstielku, perte miestečko a najlepšie aj dezinfikujte podlahu – existujú šetrné dezinfekčné prostriedky alebo parné čističe.

4) Majte vlhkosť pod kontrolou: Stane sa, že niekedy nemáte čas alebo energiu vykonať niektorý zo základných bodov. Vtedy je dobré mať pomocníka, ktorý tú vlhkosť z vášho domova priamo vysaje. Je to pohlcovač vlhkosti.

Ilustračné foto Zdroj: Creanto

Vyskúšať môžete prístroj Stop Vlhkosti Aero 360°. Jeho jedinečný 360° systém odsáva nadbytočnú vlhkosť zo všetkých smerov a premieňa ju na tekutinu, ktorú môžete vidieť v spodnej časti prístroja. Predchádza tak tvorbe vyššej vlhkosti vo vzduchu a znižuje vznik plesní a roztočov aj v chladných mesiacoch. Stačí ho umiestniť do vlhkých miestností.

Ilustračné foto Zdroj: Creanto

Pri vyššej vlhkosti v kúpeľni, kuchyni alebo predsieni siahnite po prístroji Ceresit Stop Vlhkosti AERO 360° KÚPEĽŇA, ktorý bol vytvorený špeciálne na absorbovanie väčšieho množstva najmä nárazovej vlhkosti. Prvé výsledky tak uvidíte už po 6 hodinách. Tablety vydržia až 2 mesiace, v závislosti od koncentrácie vlhkosti. Vyskúšať môžete špeciálne tablety s vôňou, vďaka ktorým si užijete aj sviežosť vodopádov, vôňu lúčnych kvetov alebo levanduľovej záhrady.

Ilustračné foto Zdroj: Creanto

Pozrite sa, ako pohlcovače pracujú:

Ak sa obávate zatuchnutosti v skriniach, skrinkách na topánky a v ďalších menších priestoroch, vyskúšajte absorpčné vrecúška. Tie prebytočnú vlhkosť nasajú. Navyše uvoľňujú príjemnou vôňu, aby udržiavali skutočne príjemné prostredie.

