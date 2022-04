Keď sa do prerábky pustia profíci na dizajn, je to vidieť. Pozrite sa, čo dokázali so starou kúpeľňou, ktorej dominovala modrá sanita a záclonky, píše Lepšie Bývanie. Kúpeľňa rodinného domu mala dostatok priestoru, ale nedostatok štýlu.

Modrý nádych, ktorému sekundovala umelá zeleň, tmavé drevo či záclonky, už dávno vyšiel z módy a rodina chcela niečo odlišné. Súčasné, nadčasové a najmä svetlé. Do premeny sa pustili odborníci z Jupiter Studio.

Všetko išlo preč

Nová kúpeľňa vyžadovala kompletnú rekonštrukciu. Všetko išlo preč, majitelia sa rozhodli zmeniť aj presklenie steny, ktorá smeruje do záhrady. Oblúkové okno nahradilo modernejšie hranaté, výmena čakala aj všetko zariadenie. Výber padol na svetlú sivú na nábytku, biely obklad a biely mramor na doske, čerešničkou sú kontrastné detaily.

Prerábka kúpeľne dopadla výborne, Zdroj: jennykomenda.com

Z tmavého priestoru je svetlý a svieži, nadčasovo vybraté prvky zaručujú, že sa štýl tak rýchlo neopozerá. Čierne rámy a batérie sú v súlade s tmavou podlahou, zvyšok je bledý a efektne kontrastný. Moderné prevedenie kúpeľne celkom zatienilo jej predošlú zastaranú podobu.

