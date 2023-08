U dôveryhodného predajcu vás prekvapí výber sortimentu, prijateľná cena, ale aj možnosť rozložiť si nákup v čase.

Peračník, školská taška, zošity, vodové farby, pracovné zošity, učebnice, prezuvky,... Pri pohľade na zoznam školských potrieb sa rodičom zatočí hlava hneď dvakrát. Kvôli ich množstvu aj kvôli cenám. Vo výhode sú rodiny s viacerými deťmi, v ktorých si môžu deti zánovné pomôcky a potreby navzájom odovzdávať. No i tie majú každoročne kvôli škole hlbšie do vrecka. Lacné to však nemajú ani domácnosti s jedným dieťaťom. Aj tento rok vás môže prváčik vyjsť na takmer 400 eur. Ale nemusí. Výsledná suma závisí od samotnej školy a od predajcu, pre ktorého sa rozhodnete.

Pred kamenným obchodom by ste mali uprednostniť internetový. Zaujímajte sa však o jeho referencie, všímajte si lehoty dodania, ocenenia, pýtajte sa ostatných rodičov. „Ideálne je, ak daný e-shop dodáva učebnice a školské potreby aj samotným školám. V takom prípade má totiž široký sortiment reflektujúci na reálne potreby žiakov a vďaka množstvám výhodné ceny. Z tých môžu profitovať práve rodičia. Veľmi dôležitá je tiež dostupnosť ponúkaných tovarov. Už hlavná stránka predajcu by mala rodičom nákup uľahčiť, prehľadné kategórie sú veľmi nápomocné. Samozrejmosťou by mala byť aj možnosť osobného odberu tovaru bez poplatkov,“ radí Peter Skubák z portálu preskoly.sk, ktorý na trhu pôsobí 14 rokov a je päťnásobným víťazom ankety Shoproku.

Spolupráca e-shopu so školami má pre rodiča aj ďalšie výhody. Dnes je bežnou praxou, že niektoré z učebníc a pracovných zošitov musia svojmu školákovi zadovážiť samotní rodičia. Ak sa rozhodnete nákup realizovať v takomto internetovom obchode, môžete mať istotu, že učebnice sú v súlade s normami a nariadeniami ministerstva školstva. „Na internete je možné zakúpiť si dané publikácie výhodnejšie, rodiny môžu v takomto prípade ušetriť desiatky eur. Citeľne drahšie sú najmä učebnice cudzieho jazyka od renomovaných vydavateľov. Rozpočet vedia zaťažiť aj samotné školské tašky. U dôveryhodného online predajcu má rodina záruku nielen dostupných cien, ale aj kvality a bezpečnosti. Rodinnému rozpočtu tiež pomôže rozdeliť si nákup v čase. Odporúčam nenechávať si ho na poslednú chvíľu. Prezuvky, desiatové boxy, peračníky aj rysovacie potreby je možné kúpiť si skôr, prípadne ich darovať aj pod vianočný stromček,“ dodáva Peter Skubák.

Zlaté pravidlá výhodného nákupu školských potrieb:

1) Pred kamenným obchodom uprednostnite internetový.

2) Zaujímajte sa však o jeho referencie, termíny dodania a možnosť osobného odberu.

3) Preferujte e-shop, ktorý dodáva potreby aj pre školy.

4) Nákup si rozložte v čase a nenechávajte si ho na poslednú chvíľu.

5) Riaďte sa zoznamom, ktorý vám dala škola.

6) Investujte do kvalitnej školskej tašky s vystuženým telom a uprednostnite set s peračníkom, vrecúškom, doskami aj desiatovým boxom.

7) Ak ste v hmotnej núdzi, požiadajte o dotáciu.

8) Používajte porovnávacie aplikácie a stránky.

9) Rodinný rozpočet pripravujte na školské výdavky aspoň šesť mesiacov vopred.

10) Nezabúdajte na členstvá a klubové body.