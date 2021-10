Bankové zmluvy

● Väčšinou ide o chyby z nevedomosti

Ak v banke žiadate o úver, venujte pred podpisom zmluvy pozornosť všetkým priloženým dokumentom, na ktoré zmluva odkazuje. Najčastejšie ide o všeobecné obchodné podmienky, zmluvné ujednanie alebo sadzobník. To posledné uvádza, akú sumu ľudia zaplatia pri rýchlejšom splatení pôžičky alebo za posunutie dátumu pravidelnej splátky. Za tieto zmeny totiž niektoré banky účtujú toľko peňazí, že sa to neoplatí. Aby ste si vypočítali konečnú sumu, ktorú ste sa zaviazali banke splatiť a ktorá vás asi aj najviac zaujíma, okrem úrokových sadzieb musíte poznať skutočnú výšku splátok a poplatkov.

Pýtajte sa!

Rovnako si zistite, či sa podpísaním zmluvy o úvere nezaväzujete využívať ďalšie spoplatnené služby. Zmluva môže obsahovať napríklad odstavec o tom, že banka klientovi po určitom čase vydá kreditnú kartu. Podobné dodatky sa pravdepodobne budú dať zo zmluvy odstrániť, stačí sa ozvať. Klienti najčastejšie z nevedomosti porušia niektorú z povinností, ako napríklad častý zákaz brať si ďalšie úvery bez súhlasu banky. Z podpisu úverovej zmluvy však plynú okrem základnej povinnosti splácať úver ďalšie záväzky a povinnosti. Tie však majú okrem iného chrániť zákazníka, respektíve dlžníka. Klient sa napríklad zaväzuje informovať banku o náhlej situácii, ktorá mu znemožňuje plniť záväzky, prípadne o zmene osobných údajov, ako je zmena bydliska či priezviska.

Úvery

● Len od overených inštitúcií!

Ak sa rozhodnete pre nebankovú pôžičku, opatrnosť je viac než namieste, hoci poskytuje viac možností ako tá banková a začína sa už na menších čiastkach. Určite si aspoň podľa recenzií na internete zistite, s kým máte tú česť. Výpalníkov pred dverami nechce nikto. Zvýšte pozornosť, ak zmluva o úvere obsahuje neúmerne vysoké alebo nejasné poplatky za oneskorenie v splácaní, hoci aj o jeden deň. Porovnajte si celkové náklady úveru s ostatnými poskytovateľmi. Zmluva by ideálne mala zahŕňať možnosť predĺžiť a nastaviť si lehotu splácania podľa vašej situácie. Vo svete pôžičiek a úverov platí: čím je zmluva zložitejšia, tým je pravdepodobne pre klienta nevýhodnejšia. Zmluva by mala byť písaná predovšetkým pre vás, a to prehľadne a zrozumiteľne.

Mobilní operátori

● O zmenách vás nemusia informovať

Zatiaľ čo pri bankách existuje nádej, že niektoré odseky v zmluve sa dajú po dohode upraviť, u operátora sa takéhoto luxusu nedočkáte. Ten sa totiž môže pokojne rozhodnúť, že zo dňa na deň zmení zmluvné podmienky alebo dokonca ceny. O zmenách vás pritom nemusí informovať, teda pokiaľ nemáte zmluvu na čas určitý. Stačí, keď nový cenník zverejní na svojich internetových stránkach. O tom, že mobilní operátori takto naozaj fungujú, sa koniec koncov dočítate v zmluve, ktorú ste s poskytovateľom telefónnych služieb uzavreli. To všetko mu umožňuje zákon. Kto sa rozhodne ukončiť zmluvu predčasne, čakajú ho sankcie, ktoré sa odvíjajú od času zostávajúceho do vypršania zmluvy.

MOBILNÍ OPERÁTORI Zdroj: shutterstock

Pozor na automatické predlžovanie

Tomu, aby ste boli nútení platiť nemalé sumy za predčasné rozviazanie pomeru, nahráva aj skutočnosť, že väčšina operátorov zmluvy automaticky predlžuje. A to často bez vedomia zákazníka. V prípade operátorov teda nestačí byť obozretný len pri podpisovaní zmluvy, ale po celý čas jej trvania.

Cestované poistenie

● Čo v skutočnosti pokrýva?

Poistenie pred odchodom do zahraničia podpíše ochotne skoro každý, aj keď často netuší, za akých podmienok mu poisťovne skutočne aj niečo zaplatia. Preto odporúčame zistiť si najskôr všetky detaily. Každý by si mal zvážiť, či sú ponúkané poistné limity dostatočné a či takéto poistenie kryje všetky riziká, ktoré sa môžu počas dovolenky vyskytnúť. Ak vyznávate adrenalínové športy, nezabudnite sa pripoistiť, rovnako ani pri ceste do Tatier nezabudnite skontrolovať, či vaše poistenie zahŕňa aj záchranu vrtuľníkom. Inak by sa vám dovolenka mohla riadne predražiť.

CESTOVNÉ POISTENIE Zdroj: shutterstock

Čo musíte urobiť, než podpíšete akúkoľvek zmluvu:

1. Spravte si čas a zmluvu si skutočne prečítajte – celú!

2. Poraďte sa o zmluve s niekým, komu dôverujete, ideálne s právnikom.

3. Ak na vás obchodník tlačí s podpisom zmluvy, radšej od nej dajte ruky preč. Máte plné právo všetko si v pokoji premyslieť.

4. Niečomu v zmluve nerozumiete? Pýtajte sa! Rozhodujete predsa o budúcnosti svojich peňazí aj o svojej budúcnosti.

5. Zdá sa vám dokument neprehľadný a nezrozumiteľný, pretože sa v ňom vyskytuje množstvo poznámok pod čiarou? Takú zmluvu s pekným ďakujem odmietnite. Jednoducho nájdite inú spoločnosť, ktorá podobné nekalé praktiky nechala v minulom tisícročí.

6. Formulácia v zmluve sa vám nepáči alebo vo vás vyvoláva pochybnosti, či si môže spoločnosť niečo také vôbec nárokovať? Diskutujte! Zmluva nie je vyrytá do skaly a upravená sa dá znova vytlačiť.

7. Nikdy sa nedajte odbiť odpoveďou, že niečo je „len formalita“. V právnych dokumentoch má dokonca každá spojka svoje opodstatnenie a jej autor dobre vie, prečo ju napísal.