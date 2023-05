Trend domácej prípravy čerstvej perlivej vody globálne narastá. Najobľúbenejšia značka prístrojov na výrobu domácej sýtenej vody SodaStream naň reaguje novými prémiovými produktami a komplexným redizajnom komunikácie. Novinky sú odpoveďou na záujem spotrebiteľov o dizajn, inovácie, mixológiu a užívateľský komfort.

Čo je „Push for Better“?

Výzva „Push for Better“ je základom inovovanej komunikácie. „Motivácia vychádza z efektu motýlieho krídla – jedno jemné mávnutie dokáže v konečnom dôsledku vyvolať tajfún. V prípade SodaStreamu stačí stlačiť tlačidlo na prístroji a spustíte reťazovú reakciu pozitívnych zmien, ani neviete, ako. Pre vás sú to len bublinky vzduchu, ich dosah je však obrovský. Veď vďaka tomu, že ste vymenili sýtenú vodu v jednorazových plastových fľašiach za SodaStream, šetríte celý ekosystém,“ vysvetľuje country manager značky SodaStream na Slovensku Attila Forgon. Sme hrdí na to, že prístroj na výrobu perlivej vody SodaStream dnes používa čoraz viac slovenských domácností. Verím, že naša filozofia, ktorá bude teraz ešte atraktívnejšia aj vizuálne, inšpiruje k prechodu na domácu prípravu perlivej vody mnoho ďalších.“



Súčasťou novej vizuálnej identity značky je tiež nový ikonický symbol, tvorený dvoma vzájomne prepojenými kvapkami vody vo formácii jin a jang, znázorňujúce rovnováhu a harmóniu a zároveň pripomínajúce planétu. Dizajn vytvára charakteristické písmeno „S“. Novú paletu farieb SodaStream tvoria svieža modrá, tmavomodrá a piesková, evokujúce čistotu a sviežosť vody a jas piesku.

Prístroje dostali nový dizajn

ART, TERRA a DUO sú názvy nových prístrojov SodaStream, odrážajúcich spojenie dizajnu s udržateľnosťou. Spotrebitelia sa s nimi stretnú od 1. júna na e-shope sodastream.sk a postupne aj na pultoch predajcov tejto značky.

SodaStream DUO Zdroj: SodaStream

Prístroj DUO poskytuje absolútnu flexibilitu, pretože je kompatibilný so sklenenými aj plastovými fľašami, vhodnými do umývačky riadu.

SodaStream TERRA Zdroj: SodaStream

Matne elegantná TERRA sa vyznačuje pohodlným a jednoduchým spôsobom sýtenia vody za pár sekúnd. Svojim nadčasovým vzhľadom je vhodná do každej kuchyne.

Dizajnový SodaStream ART už na prvý pohľad zaujme elegantným retro vzhľadom a páčkou na sýtenie.

Ružová bombička bez skrutkovania

Všetky nové prístroje prichádzajú s novým systémom plnenia, ktorý najvýraznejšie zastupuje ružová bombička. „Táto patentovaná bombička je odpoveďou na požiadavky zákazníkov celého sveta. Patent je taký jednoduchý, že nasadiť bombičku teraz zvládnete aj jednou rukou, pretože ju stačí nasadiť bez skrutkovania,“ vysvetľuje Attila Forgon. Nový patent preto nie je kompatibilný so staršími modelmi prístrojov SodaStream, ktoré majú skrutkovací uzáver. Ich majiteľov však Attila Forgon ubezpečuje, že tieto bombičky budú naďalej v predaji a naďalej bude možné ich vymieňať tak, ako doteraz.

ilustračné foto Zdroj: SodaStream

SodaStream vyrába cca 10 miliónov bombičiek ročne a s ich výrobou má 120-ročné skúsenosti. Každá jednotlivá tlaková fľaša je pred plnením v továrni skontrolovaná technicky a vizuálne. Použitý potravinársky CO 2 je kontrolovaný pred plnením aj počas neho.

„Z bezpečnostných dôvodov SodaStream neposkytuje nikomu autorizáciu na plnenie svojich bombičiek. Preto v prípade použitia akejkoľvek inej než originálnej a originálne naplnenej Sodastream bombičky v prístrojoch na výrobu perlivej vody značky Sodastream nemá spoločnosť Sodastream žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví alebo škode majetku spôsobené použitím neoriginálnych bombičiek,“ upozorňuje country manager značky SodaStream na Slovensku Attila Forgon.