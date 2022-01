Už sa neviete dočkať, alebo veríte, že zmeny neprídu? Veštica ZuMa nahliadla do tarotových kariet a zistila, čo vás čaká v januári.

Lev

Rakva, Loď, Kotva. Hneď od začiatku roka sa s chuťou pustíte do práce. Rozhodnete sa tak samy a budete chcieť so svojou kariérou niečo urobiť. Ak ste s ňou spokojné, zameriate sa na zvýšenie príjmu. No ak vás už nenapĺňa typ práce, aktívne budete robiť všetko pre to, aby sa to zmenilo. Kariéra bude hlavnou témou úvodu roka, preto partnerstvo postavíte bokom. Pevnými a dlhoročnými vzťahmi to neotrasie, ale s čerstvými láskami alebo naštrbenými zväzkami to poriadne zamáva.