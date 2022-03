Prvé jarné dni budú v znamení optimizmu a veľkých zmien! Pre mesačník EVA pripravila ZuMa.

Blíženci

Veža, Dáma, Kosa. Problémy sú na to, aby ste ich prekonávali, a prichádzajú vám do cesty, aby ste sa zdokonaľovali a posúvali vpred. Verte, že ak lekciu neabsolvujete teraz, zopakuje sa vám v krátkom čase, a to i v prípade, že by ste skutočne vymenili miesto pôsobenia. V súkromí môžete počas marca pociťovať, že sa vám partner vzďaľuje, a ak je to skutočne tak, je na vás, aby ste to zastavili, kým nie je neskoro. Viac rozmýšľajte o vás ako o dvojici, nerobte rozhodnutia len sama za seba.