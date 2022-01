Peniaze a kariéra

Začiatok roka prinesie rôzne búrky vo vašej kariére. Najlepšie je ísť s prúdom a nepokúšať sa ešte viac rozkolísať loď. Ľudia, ktorí pracujú v odvetví služieb, budú čeliť najväčším problémom a môže sa to skončiť buď preložením, alebo zmenou pozície. Ak už prácu máte, držte sa jej. Teraz nie je vhodný čas na hľadanie novej práce. Situácia sa začne meniť po polovici apríla, keď sa Jupiter nasťahuje do siedmeho domu. Počas tejto časti roka vám môžu zvýšiť plat. Toto je obzvlášť šťastné obdobie pre ženy, ktoré vlastnia firmu. Ak ste uvažovali o podnikaní, teraz je na to skvelý čas.

Zdravie a kondícia

Váš zdravotný stav nebude dobrý, ak nebol ani na konci roka 2021. Lebo ak sa neliečite a máte tendenciu zanedbávať chorobu, potom sa to zbytočne naťahuje a zhoršuje. Ak ste však boli zdravé, tak budete zdravé aj v roku 2022. Môžu sa vyskytnúť menšie problémy týkajúce sa trávenia, pečene, vírusovej infekcie. Najlepší spôsob, ako si tento rok zlepšiť zdravie, je zmeniť stravu. Ak je to možné, snažte sa jesť viac ovocia a zeleniny a menej mäsa. Na zlepšenie nálady skúste cvičenie. A meditácie na zachovanie pokoja.

Láska a vzťahy

Pre prácu a iné povinnosti nebudete veľa času tráviť s rodinou a priateľmi. To môže spôsobiť, že bude ťažké vychádzať s niektorými členmi rodiny, a ak máte deti, budú sa cítiť zanedbávané. Nájdite si čas a povzbuďte ich, že ste tu stále pre ne. Aj mladomanželia budú tento rok čeliť stresu. Ak však takýto čerstvý pár dokáže prekonať ťažkosti, môže byť nakoniec rok 2022 skvelý v tom, že manželov posilní. Pre Ryby je vhodným rokom na počatie dieťaťa i uzavretie manželstva.

Na čo sa tešiť:

V mesiacoch marec a apríl môžete vyskúšať dlhodobú investíciu. V máji kúpu nehnuteľnosti.

Tento rok stretnete spriaznenú dušu.

Vďaka novým výzvam nadobudnete schopnosti, o ktorých ste ani nesnívali.

