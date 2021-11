Baran

21. 3. – 20. 4.

Ste v ustavičnom pohybe a stále sa niekam ponáhľate. Málokedy zostanete na jednom mieste. Tomu prispôsobujete aj stravovanie. Varenie troch chodov nie je nič pre vás. Skôr oceníte reštauráciu s rýchlou obsluhou a prípravou. Práve preto často skončíte vo fast foode. Aj tam sa však dajú nájsť zdravšie alternatívy, najmä tie vo forme šalátov. Vaším slabým miestom je žlčník, ale i vznik žlčových kameňov. Pomôžte mu aspoň zdravšou stravou, ktorú ľahšie strávi.

Býk

21. 4. – 20. 5.

Vždy ste pripravené na akýkoľvek kulinársky zážitok. Zmysly u vás stále pracujú naplno a jedlo vnímate ako jeden z hlavných elixírov života. Držať diétu? To je pre vás nemysliteľné. Práve preto si dávajte pozor, čo jete. Aj zážitkové jedenie môže byť zdravé, nemusíte sa sústrediť len na husacie hody. Oplatí sa pozornejšie vnímať, čo máte na tanieri. V opačnom prípade vás potrápi pankreas alebo sa dopracujete k cukrovke.

Býk Zdroj: Shutterstock

Blíženci

21. 5. – 21. 6.

Milujete experimenty. Uprednostňujete exotickú kuchyňu, ale po malých kúskoch. Ak máte na výber, zájdete do reštaurácie alebo bufetu, kde si môžete vybrať z veľkého množstva jedál a na tanier si dať z každého rožka troška. Vaším problémom je, že zvyknete jedlá vynechávať a na poriadnu stravu si nájdete čas až podvečer. Pri experimentovaní si dávajte pozor, máte sklon k množstvu alergií, často sa u vás vyskytujú aj problémy s peristaltikou čriev.

Rak

22. 6. – 22. 7.

Najradšej kuchtíte doma, ak vám pri tom pomáha vaša polovička alebo priatelia, je to pre vás ešte príjemnejšie. Z času na čas však s radosťou zájdete aj do reštaurácie, musí byť však niečím výnimočná a kvalitná. Varenie často býva pre vás koníčkom. Svoj žalúdok milujete a vašou slabosťou sú sladké dezerty. Obed či večera bez dobroty sa nepočítajú. Ste veľmi citlivé na stres a to si často odnesie žalúdok. Nezaťažujte ho ešte sladkými dobrotami.

Rak Zdroj: Shutterstock

Lev

23. 7. – 23. 8.

Nevaríte často, ale keď sa už do toho pustíte, stojí to za to. Všetko dotiahnete dokonalým stolovaním. Pri výbere jedla bez problémov experimentujete, nemusí ísť o niečo výrazne exotické, stačia drobné originálne zmeny. Vašou slabosťou je čili, je jedno, či ide o indickú, ázijskú, či slovenskú kuchyňu, hlavne z nej musíte cítiť jemne korenistú chuť. Jedálny lístok si však pravidelne odľahčujte, máte sklony k priberaniu a k chorobám ciev i srdca.

Panna

24. 8. – 23. 9.

Jedlo si dôkladne vyberáte, vyhráva u vás kvalita a často zájdete aj do bioobchodov. Uvedomujete si, aká je zdravá výživa dôležitá pre celkové fungovanie organizmu. Horšie tolerujete ovocie, zeleninu a strukoviny, z ktorých vás nafukuje. Prílišné gastronomické experimenty vás netešia. Vašou Achillovou pätou sú črevá, potrápiť vás môže dráždivé črevo, ale i žalúdok. Mnohé ťažkosti však môže zlepšiť zdravá životospráva, ku ktorej máte blízko.

Panna Zdroj: Shutterstock

Váhy

24. 9. – 23. 10.

Nemáte problém vychutnať lahodné jedlo ani ho pripraviť. Nechce sa vám však variť každý deň, takže bez problémov využívate aj donášku jedla. Ak sa vyberiete na večeru s priateľmi, veľmi citlivo reagujete na správanie pri stole. Umenie stolovať je pre vás veľmi dôležité. Milujete pestrú zeleninu, ktorá poteší oko i psychiku, a veľmi blízka je vám talianska kuchyňa. Pri hodovaní si dávajte pozor na pravidelný pitný režim, ťažkosti vám najčastejšie spôsobujú obličky.

Škorpión

24. 10. – 22. 11.

Jedlo, ktoré nikdy neodmietnete, je akákoľvek polievka. Ak je mierne pikantná, ide o bonus navyše. Päťchodové gurmánske hody nie sú pre vás. Nechápete, prečo sa okolo obyčajného jedla robí taký rozruch. Pre vás je najdôležitejšie, aby to, čo máte na tanieri, chutilo dobre. Máte však sklony k priberaniu, preto sa radšej držte ľahkých jedál. Ak máte chuť na sladké, radšej si ho doprajte dopoludnia. Hmotnosť sa oplatí udržiavať v norme aj kvôli cievam, tie sú vašou slabou stránkou.

Škorpión Zdroj: Shutterstock

Strelec

23. 11. – 21. 12.

Otvorenosť je pre vás prirodzená a platí to aj v kuchyni. Nemáte problém s domácimi ani so zahraničnými pokrmami od thajskej cez africkú kuchyňu. Kde a ako stolujete, nie je pre vás podstatné, najdôležitejší je pre vás hlavný chod. Dezert vám nechýba, postačí vám len v nedeľu. Mäso sa snažte pravidelne vymieňať za strukoviny, ktoré sú jeho skvelou alternatívou. Alkohol a príliš mastné jedlá si doprajte len sporadicky, lebo vaším ohrozeným orgánom je prirodzene pečeň. Jedálny lístok si zložte z rýb a čerstvej zeleniny.

Kozorožec

22. 12. – 20. 1.

Obľubujete tradičnú kuchyňu. Stačí vám polievka a niečo ľahké. Z hlavného chodu sa nikdy neprejete. Možno je to tak, pretože si vždy podvedome nechávate miesto na niečo drobné. Nemusí to byť sladké. Ešte väčšiu radosť vám spôsobia syry. Rýchle občerstvenie vás neoslovuje. Toto znamenie zverokruhu často trápi pečeň, rovnako vás môže potrápiť hromadenie vody v tele. Ak potrebujete zhodiť pár kilogramov, jedzte bielkoviny a sacharidy samostatne, napríklad cestoviny so zeleninou alebo mäso so zeleninou.

Kozorožec Zdroj: Shutterstock

Vodnár

21. 1. – 19. 2.

Ste vyna- chádzavé a to platí aj kuchyni. Rady skúšate neobvyklé recepty a bez problémov si ich aj dotvoríte. Nie vždy vám to vyjde, ale neodradí vás to. Bohužiaľ, často trpíte mnohými potravinovými intoleranciami, preto si musíte dávať veľký pozor pri výbere ingrediencií. Dávajte si pozor na veľké výkyvy hmotnosti, ku ktorým máte sklony najmä v období stresu. Prekvapiť vás môžu najčastejšie hnačky, väčšinou sa viažu na vaše potravinové alergie a intolerancie.

Ryby

20. 2. – 20. 3.

Jedlo nie je pre vás veľmi dôležité, často sa dokonca zabudnete najesť. Ideálne je pre vás všetko nekomplikované a chutné, hlavne, aby ste mali zaplnený žalúdok. Bez problémov zájdete do vychytenej reštaurácie i do stánku s kebabom. Vašou slabosťou sú sladkosti. Ak to s nimi nepreháňate, na hmotnosti sa to neodrazí. Metabolizmus sacharidov u vás prirodzene frčí na plné obrátky.