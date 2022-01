Peniaze a kariéra

Ženy, ktoré majú vedúce pozície, budú mať šťastie v prvej časti roka. Ak vynaložíte dosť snahy, môžete dokonca získať povýšenie. Šťastie budú mať aj Strelkyne, ktoré majú nižšie kariérne pozície, len v inom čase. Pre ne začne dobré obdobie od druhej polovice apríla. Ak si hľadáte novú prácu, tak koncom apríla sú priaznivé dni. Začiatkom roka sa mnohé dočkajú nadpriemerných príjmov. Najlepšie, ako ich minúť, je splatiť staré dlhy, lebo počas roka je tendencia, že narastú nové. Vyššie výdavky budú súvisieť s rodinou. Ak do júna nebudete mať žiadne veľké útraty, neskôr môžete investovať napríklad do kúpy auta.

Zdravie a kondícia

Najlepšie je nič nemeniť na vašej strave ani aktivite. Držte sa rutiny, ktorú ste si vytvorili už minulý rok. Ak bol váš zdravotný stav v roku 2021 zlý, potom platí opačná rada. Pokúste sa zlepšiť stravu a stať sa aktívnejšími. Pri vykonávaní týchto činností nezabudnite byť opatrné. Vždy sa porozprávajte so svojím lekárom skôr, ako urobíte akékoľvek vážne zmeny vo svojom režime. Čo sa týka stravy, dodržujte pravidelnosť a dávkovanie, aby ste nemali problémy so žalúdkom.

Láska a vzťahy

Vo veciach lásky sa v novom roku neudejú žiadne výrazné zmeny. Budete tráviť veľa času s milovanými. Niektoré však môžu mať pocit, že ich partnerove potreby dusia. To môže spôsobiť, že budete chcieť utiecť zo vzťahu a nájsť si nový. Ale opatrne s týmto rozhodnutím, lebo už v apríli by ste to mohli ľutovať. Jupiterova liečivá sila v máji všetko vylieči. Ak si chcete vzťah udržať, od septembra do decembra treba na ňom popracovať. Ak plánujete akékoľvek rodinné stretnutie, urobte to niekedy v druhej polovici roka, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

Na čo sa tešiť: