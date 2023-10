Toto ešte bude poriadne napínavé! Medzi Alenkou (Leasana Krausková) a Jakubovým otcom Martinom (Ján Révai) to v seriáli Dunaj od začiatku iskrí. Keď ho Alenka videla prvýkrát, už vtedy medzi nimi zafungovala zvláštna chémia a fyzické napätie sa naďalej stupňuje.

Ján Révai hrá Jakubovho otca Martina, ktorý sa vracia z Ameriky. Bez peňazí a s veľkou jazvou na bruchu. Je odhodlaný starať sa o svoje deti po smrti manželky. Zdroj: TV Markíza

Prišiel však moment, kedy už ani jeden z nich nedokázal dlhšie potláčať svoje túžby a pobozkali sa. Lenže nezostalo to ich tajomstvom. Pri bozku ich prichytil Alenkin priateľ a Martinov syn v jednej osobe, prekvapený Jakub! A jeho reakcia veru naznačuje, že to dopadne všelijako, len nie dobre...

Alenku stvárňuje 22-ročná talentovaná herečka Lesana Krausková. Roztomilá predavačka v obchodnom dome je jej prvá väčšia seriálová postava, sadla jej ako uliata .Je milá, krásna, inteligentná a kariéru má pred sebou. Patrí medzi vychádzajúce mladé talenty a miluje turistiku. Pre týždenník Nový Čas pre ženy prezradila, aké bolo jej detstvo, aký má vzťah s bratom aj čo ju priviedlo na hereckú dráhu.

Aká je v skutočnosti Lesana Krausková?

– Je pre mňa veľmi ťažké odpovedať. Raz som spomenula, že som zakaždým iná. Mám v sebe veľa protikladov, paradoxov, prežívania. Myslím si, že som zmes toho, ako sa správam v rôznych situáciách, ako fungujem, ako sa cítim, ako veci prežívam. Som v podstate veselá, zdravo optimistická a zvedavá. To sú také moje základné piliere. Čokoľvek idem robiť, tak to robím s tým, že ma to baví, teší, snažím sa nemať predsudky. Aj keď tie máme, samozrejme, všetci. Ale pri hocičom si viem nájsť dôvod, prečo ma to baví. A to ostatné? Druhí musia povedať, aká som. (Úsmev.) >>>