Letisko M.R. Štefánika v Bratislave spustilo lety do zaujímavých destinácií, ktoré sú pre dovolenkujúcich Slovákov obrovskými novinkami. Sú nimi krajiny, ktoré sa v roku 2023 dostali do zoznamu "najlacnejších rajov" v Európe. Vykašlite sa toto leto na predražené Chorvátsko a bežte radšej sem, píše Plus JEDEN DEŇ.

O prestrelených cenách v tradičnom Chorvátsku sa už čo-to popísalo a veľa ľudí zistilo, že tento rok sa už dovolenkovať v klasike nevyplatí. Obedové menu pre celú rodinu vás totiž vyjde "majland" a ani na zmrzlinu vám už euro nepostačí.

Čo tak vyskúšať niečo nové a zaletieť si do destinácií, o ktorých sa doteraz nehovorilo ako o "dovolenkových", avšak len preto, že ich masový turizmus obchádzal?