Britská kráľovská rodina má niekoľko vážnych pravidiel, ktoré musí každý jeden člen, bez výnimky, dodržiavať.





1.Člena britskej kráľovskej rodiny sa nesmie nikto dotknúť. Fotografia s basketbalistom LeBronom Jamesom šokovala svet, keď objal vojvodkyňu Kate Middleton tak, že ju chytil odzadu za rameno.





2.Dvaja dediči trónu nesmú nikdy cestovať spoločne. Je to kvôli vysokému riziku, že ak by sa napríklad zrútilo lietadlo, nebudú v ňom dvaja dediči naraz.





3.Kráľovská rodina nesmie verejne vyjadrovať svoje politické názory a ani voliť.





4.Páry si na verejnosti nemôžu preukazovať náklonnosť. Žiadne držanie sa za ruky, jemné dotyky, objatia a v žiadnom prípade si nemôžu dať bozk.





5.V žiadnom prípade nesmú jesť morské plody, pretože je vysoké riziko možnej otravy.





6.Kráľ Edward III. zakázal kráľovským príslušníkom nosiť kožušiny ešte v dvanástom storočí a toto pravidlo nebolo nikdy anulované, napriek tomu bolo pri niekoľkých príležitostiach porušené.





7.Táto tradícia je stará desiatky rokov a jasne hovorí o tom, že manželské páry kráľovskej rodiny musia mať najmenej dve deti.





8.V britskej kráľovskej rodine nie je ich členom dovolené odhaliť pohlavie očakávaného dieťaťa skôr, ako sa narodí. Oficiálne to zverejní palác pár hodín po pôrode.

