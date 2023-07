Nedávno sme sa zúčastnili krásneho eventu s názvom Daruj lásku. Podstatu tejto akcie nám vysvetlila jedna z organizátoriek, Hanka Stanczová. „Sme v období, keď sa veľa vecí deje, aj zlých vecí. S Oľgou, ktorá je spoluorganizátorka, sme chceli urobiť radosť ľuďom a priniesť troška pozitívna do tohto obdobia. A tak sme sa rozhodli vytvoriť akciu, kde by si každý prišiel vytvoriť nejakú kytičku a urobil ňou radosť niekomu, koho má on rád."

A čo Hanka a jej vzťah ku kvetom: „Milujem kvety a kupujem si ich domov do vázy. Kupujem ich aj všetkým kamarátkam, a keď chcem niekoho len tak potešiť. Napríklad svojej budúcej svokre, aj nevlastnej mame. Väčšinou nie na sviatky, ale práve mimo nich, lebo vtedy je to krajšie a menej očakávané.“ Hanka sa priznala, že jej kamarátky vedia, že dátumy sviatkov má problém si zapamätať a niekedy dokonca aj zabúda. Ale keď sa jej niečo spája s určitým človekom, pošlem mu kvety alebo kúpi nejaký darček, lebo v momente, keď si na neho spomenie, chce ho potešiť. „Keď mám stretnutie s kamarátkami, každej donesiem kvety, len tak. (Úsmev.) Ak som v obchode a uvidím nejaké tričko napríklad s postavičkou, ktorú má daný človek rád, tak to kúpim a tej osobe darujem. A toto robím počas celého roka a tak mi je odpustené.“ (Smiech.)



A čo by popriala čitateľkám Nového Času pre ženy? „Hlavne aby si užívali každý deň a celkovo všetko. Máte iste veľa mamičiek medzi čitateľkami, tak aby nemali výčitky, že nemajú upratané, vyprané, požehlené...Aby si dopriali čas pre seba, aby urobili čokoľvek, nech sa cítia lepšie a usmievali sa. Aby si dohodli stráženie detí a išli von, aby mali viacej času na všetko pozitívne a robili to, čo majú rady,“ odkázala našim čitateľkám na záver.