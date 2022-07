Mary Sebastian Pickles Magdalene chcela byť už od mala populárnou a známou, svojím spôsobom sa jej to napokon aj podarilo. Táto modelka minula viac, než dvestotisíc dolárov na plastické operácie a iné estetické úpravy svojho tela. Má iba dvadsaťpäť rokov, no za sebou už stovky hospitalizácií. Mária Magdaléna pochádza z kanadského Toronta a meno si urobila na základe svojho netypického vzhľadu. Okrem iného má napríklad aj tri plastické operácie nosa, či implantáty v zadku. Predtým vyzerala ako obyčajné pekné dievča, to, ako vyzerá teraz, je extrém...

Dokonca má spravené aj trio brazílskych liftingov zadku a ľudia ju prezývajú “nafukovacia barbie”. Jej najnovšie chirurgické vylepšenia však jej sledovateľov šokovali a začali ju prosiť, aby už prestala, lebo je to pre jej telo nesmierne nebezpečné. Mary ale bez váhania podstúpila ďalšiu operáciu, plastickú úpravu nosa. “Každýkrát ho mám menší a menší,” tvrdí samotná Mary, ktorá je z toho nadšená. Pozrite sa ako vyzerá teraz, odpadnete...

