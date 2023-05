Tragická nehoda, pri ktorej vinou opitého šoféra vyhasol v októbri 2020 život 42-ročnej mamičky 3 detí, má smutnú dohru. Vinník nehody, poľovník Dušan (†48), nezvládol 2,5 roka trvajúce výčitky svedomia, píše Plus JEDEN DEŇ. Tie ho, podľa kamarátov, nakoniec dohnali k samovražde.

Dopravná nehoda sa stala ešte začiatkom októbra 2020 na ceste medzi Čachticami a Novým Mestom nad Váhom. Čelnú zrážku spôsobil 45-ročný Dušan, ktorý prešiel s autom náhle do protismeru a narazil do auta, ktoré šoférovala 42-ročná mamička troch detí Martina.

Tá sa vracala z nákupu v Novom Meste nad Váhom, pričom v aute jej priateľa, ktoré šlo za ňou, sedeli aj jej dve dcéry, vtedy 16-ročná Lenka a o dva roky mladšia Mirka.

Martina zomrela na mieste, vinník nehody Dušan utrpel rôzne zranenia, ale z tých sa vystrábil. Policajti navyše zistili, že šoféroval opitý. V krvi mal 1,60 promile alkoholu. Dušan strávil po tragédii pol roka vo väzbe a okresný súd mu vymeral štvorročný nepodmienečný trest, ktorý ale mal v týchto dňoch potvrdiť ešte odvolací krajský súd. Toho sa už Dušan nedožil.

"Všetko sa začalo odvíjať od roku 2020, kedy sa stala tá tragická nehoda. To bol ten spúšťač," potvrdil jeden z Dušanových dobrých kamarátov Peter. Ten vraví, že bolo množstvo ľudí, aj kamarátov, ktorí Dušanovi vyčítali, že ak by nebol pil a sadol za volant, nič by sa nebolo stalo. "Ja som mu vravel. Dušan, spravil si chybu, musíš pykať," hovorí Peter s tým, že o tragickej nehode sa bavili často.

ČO SA NAKONIEC STALO? AKO SI DUŠAN PRIPOMÍNAL MARTINU, KTORÚ ZABIL? ČO NAPÍSAL V LISTE NA ROZLÚČKU? Čítajte na ďalšej strane >>>