Keď boli Veronikine deti na prvom stupni základnej školy, ona a jej manžel sa rozviedli. Nebil ju ani neprepadol hazardu či alkoholu. Jednoducho si zovšedneli. Rozišli sa celkom pokojne a vychádzali spolu dobre. To trvalo do chvíle, keď jej bývalý muž stretol ženu, do ktorej sa bláznivo zamiloval. Jeho nová partnerka ho jednoducho chcela len pre seba. Frflala na to, že na deti míňa veľa peňazí, že s nimi trávi veľa času, a hlavne asi na to, že ich má rád. „Nechápem, ako sa to mohlo stať, ale môj bývalý začal tlaku svojej družky podliehať. Občas bol naozaj veľmi nepríjemný, nebol spokojný s ničím. Prekážalo mu, ako chodia deti oblečené, ako sa stravujú, učia, aké majú známky. Dovtedy s tým nemal najmenší problém,“ vraví Veronika.

Všetko bolo zlé

Ich deti to neznášali dobre. Vôbec nechápali, čo sa to s otcom stalo. Správali sa totiž stále rovnako. Mali rovnaké výsledky v škole, rovnaké krúžky, rovnako trávili voľný čas. Lenže zrazu bolo všetko zlé. Striedali sa u nich stavy hnevu a úzkosti. „Neskutočne ma to hnevalo! Pokúšala som sa ich upokojiť, ale márne,“ povzdychla si Veronika. Keď sa už dostávali do puberty, veľa vecí si nedali vysvetliť. Vtedy sa začalo peklo. „Novej manželke môjho ex sa počas dvoch rokov narodili dve deti. No a človek, o ktorom som bola presvedčená, že by za naše deti aj dýchal, na ne úplne zanevrel. Nezaujímalo ho, ako sa majú, čo prežívajú, čo ich baví, ako si predstavujú svoju budúcnosť. Kontakt obmedzil len na pravidelný platobný príkaz a zmrzlinu, keď majú narodeniny. Na Vianoce im do obálky dáva 50 eur a tým sa to končí,“ tvrdí Veronika. Jeho nové deti sú vraj, podľa slov jej exmanžela, oveľa múdrejšie, krajšie a majú pred sebou len samé úspechy. „Priznám sa, že ma to veľmi ničí. On nech si robí čo chce, ale deti trápiť nebude!“