Rannú kávičku či posedenie s priateľmi pri káve po dobrom obede berieme ako samozrejmosť. Pritom aj táto plodina je ohrozená klimatickými zmenami a ďalšími faktormi, ktoré znižujú jej výnosy. Naše kávičkové rituály pomáha chrániť systém Fairtrade. Čo to znamená a prečo by sme mali uprednostňovať kupovanie fairtradeovej kávy nám povedala Monika Kissová, Tchibo Corporate Responsibility Specialist CZ/SK.



Prečo je fairtradové pestovanie kávy dôležité pre nás ako pre spotrebiteľov? Plynú nám z toho nejaké benefity?

Jednoducho povedané: pestovanie kávy, spĺňajúci princípy fairtrade, je jedno z ciest, ako zabezpečiť, aby sme si kávu mohli dopriať aj v budúcnosti. Káva je v súčasnej dobe, rovnako ako množstvo ďalších komodít, ohrozovaná klimatickými zmenami. Zvyšovanie teploty a sucho vedú k úbytku plôch vhodných na pestovanie kávy, rastliny sú viac ohrozené škodcami a výnos sa dramaticky znižuje. Táto klimatická kríza tak prehlbuje dlhotrvajúcu finančnú krízu, keď drobní pestovatelia kávy žijú často na hranici chudoby. Na to je potrebné reagovať udržateľnejšími spôsobmi pestovania a férovými podmienkami pre farmárov. A práve to prináša certifikácia Fairtrade. Čím viac ľudí bude preferovať fairtradeovú kávu, tým viac sa zlepšia podmienky pestovateľov a pestovanie kávy sa podarí zachrániť aj pre budúce generácie.

Pre drobných pestovateľov kávy je fairtrade spôsob, ako žiť kvalitnejší život Zdroj: Tchibo

Ako organizácia Fairtrade stanovuje spravodlivé ceny za kávu?

Medzinárodná cena kávy sa určuje na svetových burzách v New Yorku a Londýne. V systéme Fairtrade ale platí minimálna výkupná cena, ktorá pre pestovateľov slúži ako záchranná sieť najmä v dobách, keď ceny kávy na burze klesajú na veľmi nízku úroveň. Fairtradeové družstvá tiež dostávajú fairtradeový príplatok, z ktorého sa financujú komunitné projekty v oblasti infraštruktúry, sociálnej vybavenosti alebo modernizácie či v oblasti boja s klimatickou zmenou.



Aké faktory sa berú do úvahy pri určovaní tejto ceny a ako to ovplyvňuje pestovateľov?

Minimálna výkupná cena v systéme Fairtrade sa stanovuje tak, aby pokryla náklady na produkciu a zároveň zabezpečila pestovateľom dôstojné živobytie. Tí musia popri výrobných nákladoch pokryť základné potreby pracovníkov a ich rodín, vrátane nákladov na jedlo, oblečenie, prístrešie, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, dopravu do práce a základné úspory pre prípad nepredvídaných okolností.

Bladimir Pacheco je členom kolumbijského fairtradeového družstva Seynekun: „Družstvo sa usiluje o to, aby sme boli samostatní. Poskytne nám technológie, vzdeláva nás o nových spôsoboch pestovania kávy a nových odrodách. Z kávovej plantáže, kde nič moc nebolo, sa mi vďaka družstvu podarilo vybudovať samostatný podnik.“ Zdroj: Tchibo

Ako organizácia Fairtrade zabezpečuje, aby mali pestovatelia kávy primerané pracovné prostriedky, mzdu, bezpečnosť a aby boli dodržiavané ich práva?

Systém Fairtrade sa zameriava na niekoľko kľúčových oblastí – dôstojný príjem, zákaz detskej a nútenej práce, rodovú rovnosť, ľudské práva, životné prostredie a klimatické zmeny. V týchto oblastiach sú stanovené minimálne kritériá a štandardy, ktoré sú súčasťou certifikačného auditu a monitoringu a zároveň v týchto oblastiach prebiehajú osvetové akcie alebo spolupráca s vládami, neziskovými organizáciami i výrobcami.



Chutí fairtradeová káva inak, ako káva pestovaná bežným spôsobom?

Chuť kávy ovplyvňuje celý rad faktorov od odrody, miesta pestovania po spôsob a dĺžku praženia a spôsob prípravy. Všetky tieto aspekty majú na výsledný chuťový profil kávy oveľa väčší vplyv, než jej udržateľné pestovanie. Bežný spotrebiteľ, ale asi ani špičkový barista, by rozdiel nespoznal.



Tchibo je lídrom v predaji fairtradeovej kávy na slovenskom trhu. Má všetka káva Tchibo túto certifikáciu?

Certifikáciu Fairtrade má naša vlajková loď, teda portfólio káv Tchibo Barista, a to vrátane kapsúl pre kávovary Tchibo Cafissimo. Ďalšie kávy potom máme napríklad s certifikáciou Rainforest Alliance. Každopádne, kedykoľvek príde zákazník do niektorého z obchodov Tchibo, vždy dostane na kávovom bare kávu certifikovanú Fairtrade.



A čo ďalšie robí Tchibo v oblasti udržateľnosti?

Dlhodobo sa zameriavame na to, aby sme sa pri našom podnikaní chovali fér k prírode aj k ľuďom, a to v rámci celého produktového cyklu našich výrobkov – teda od udržateľného pestovania surovín (či už kávy alebo napríklad bavlny), cez férové podmienky pre farmárov a ľudí v textilných továrňach, až po znižovanie uhlíkovej stopy v oblasti dopravy, prechodom na zelenú energiu v našich pražiarňach alebo prechodom na kartónové obaly textilného tovaru, ktorým od roku 2020 ušetríme až 30 miliónov plastových vrecúšok ročne.