Lesley Maxwell z austrálskeho Melbourne je 65-ročná fitness trénerka, ktorá často posilňuje s 22-ročnou vnučkou Tiou Christofi. Pohľad na ne vyráža dych, o čom napísal aj portál Eva.sk. "Ľudia sú vždy prekvapení, keď zistia, že každá sme z inej generácie. Vždy je nám spolu skvele, keď sa rozprávame, smejeme a trénujeme. Som požehnaná, že mám takú skvelú rodinu,“ povedala Lesley.

Lesley s vnučkou Tiou spoločne zdvíhajú činky. Zdroj: Instagram/lesleymaxwell.fitness

Stará mama má takú fit postavičku, že hravo oblečie aj Tiine šaty. "Je skvelé, že si môžeme s vnučkou požičiavať oblečenie. Keď spolu fotíme, väčšina šiat je z Tiinho šatníka. Ona nás rada stajluje a farebne ladí. Viem, že je neobvyklé predstaviť si, že stará mama robí vo fitku mŕtvy ťah, ale odporučila by som tréning s váhami ženám každého veku, keďže má množstvo zdravotných benefitov. Posilňuje naše kosti, spevňuje naše telo tým, že pridáva svalovú hmotu,“ hovorí šesťdesiatnička, ktorá cvičí štyrikrát do týždňa, no ako osobná trénerka trávi vo fitku každý deň.