AKTUALIZÁCIA:

V nedeľu podvečer celé Slovensko obletela správa o náhlom zmiznutí 22-ročnej študentky divadelnej fakulty Sone, ktorá v ten deň pripravovala galakoncert na počesť opernej legendy Lucie Popp v Slovenskom národnom divadle. Odtiaľ sa pred polnocou premiestnili s partiou do mesta. V noci nasadla no nočného spoja a po vystúpení na zastávke sa po nej zľahla zem. Z informácií, ktoré sa dostali na verejnosť, doslova behá mráz po chrbte, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Soňa pripravovala galakoncert na počesť svetovej opernej legendy Lucie Popp v SND, v ktorom začala nedávno pracovať. Z divadla odišla okolo 23.00 h. „Boli sme spolu v sobotu na divadelnej akcii, zhruba pred pol desiatou večer sme sa rozlúčili, ona ešte zostala, pretože mala pracovné povinnosti. Z divadla odišla cca o 23.00, a to bol náš posledný kontakt s ňou. Pýtala som sa jej, či príde domov a ona odpísala, že áno, ale že príde neskôr, ako sme boli dohodnutí. O šiestej ráno, keď sme zistili, že nie je doma, hneď sme ju kontaktovali. Poslala som jej správu na Messenger, kde je, ale už si tú správu neprečítala. Odvtedy sme o nej nemali žiadne informácie, len veľmi sprostredkované cez rôzne siete, ktoré sme rozhodili. Buď kultúrne inštitúcie, študentské domovy, kamarátov, spolužiakov, známych aj neznámych. Pátrací tím ju za tých 24 hodín hľadal v Petržalke, proste všade, kde sa dalo, no a potom, samozrejme, aj polícia. A vďakabohu, našla sa živá. Bola som za ňou v nemocnici,” povedala denníku PLUS JEDEN DEŇ jej mama, s ktorou sa redakcia stretla v Bratislave. Z východu totiž pricestovali na dcérine promócie. Dcérino zmiznutie nahlásila v nedeľu večer.

Ako sa PLUS JEDEN DEŇ následne dozvedel od zdroja, Soňa mala z divadla spolu s partiou kamarátov vyraziť ešte do podniku. Odtiaľ išla následne na zastávku. Podľa kamerových záznamov o 3. 35 h nastúpila na Zochovej ulici na autobus číslo N95, zviezla sa tri zastávky na Záporožskú v Petržalke, kde vystúpila o 3. 40 h, približne 150 metrov od miesta, kde bývala. Pre TV Markíza to uviedol jej priateľ. Domov však už neprišla. „Môj brat, teda jej priateľ, bol na svadbe na východe. Písal jej o druhej, že ide spať. Ráno sa dozvedeli, že neprišla domov a neozýva sa,“ uviedol brat jej partnera pre Markízu.

Našťastie, dievča sa podarilo nájsť živé! A to 24 hodín po jej zmiznutí. „V čase o 6.30 h sa nezvestnú podarilo vypátrať v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Vo veci sa vykonáva ďalšie preverovanie,“ informovali bratislavskí policajti. O tom, že Soňa po nájdení potrebovala zdravotnú pomoc, informoval na Facebooku aj Pohotovostný pátrací tím. V prípade so šťastným koncom je však stále veľa otáznikov. Ako informovala Markíza, mladé dievča našli ležať na zemi pred nemocnicou Antolská v Petržalke. Mala zranenia po celom tele vrátane rezných rán a bola v bezvedomí. Polícia aktuálne zisťuje, ako sa tam dostala. Zdroje im tiež potvrdili, že bola intoxikovaná. >>>

