Príšerná tragédia sa odohrala v Považskej Teplej, najväčšej mestskej časti Považskej Bystrice. V stredu ráno okolo pol ôsmej tu vodič smetiarskeho auta nacúval do 37-ročnej Beáty. Mamička troch detí vo veku od 8 do 13 rokov nehodu neprežila, píše Plus JEDEN DEŇ.

Nehoda sa stala na ulici len pár metrov od Beátinho domu. "Dopravní policajti z Považskej Bystrice boli ráno vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala na miestnej komunikácii v Považskej Teplej. Podľa doterajších zistení, 34-ročný vodič smetiarskeho auta z doposiaľ nezistených príčin pri cúvaní zachytil 37-ročnú ženu. Zranenia, ktoré žena utrpela, boli žiaľ nezlučiteľné so životom," povedala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.