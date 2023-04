1. problém

Vôňa má nízku intenzitu

Viete prečo? Lebo to závisí od jej koncentrácie a tá vaša je zrejme málo koncentrovaná. To, že vám vonia na testovacom papieriku alebo tesne po nanesení v parfumérii, ešte nič neznamená. Skutočný parfum alebo extrakt má 15 – 30 percent vonných zložiek, parfumovaná voda 10 – 15 percent, toaletná voda 5 – 10 percent, kolínska voda 2 – 4 percentá a populárna eau fraîche v podobe telovej hmly len mizerných 1 – 3 percentá. Čím vyššia koncentrácia, tým dlhšie vôňa vydrží. Zbierku parfumov je najlepšie skladovať na chladnom mieste a nevystavovať ju priamemu slnečnému žiareniu, aj keď by ste chceli flakóny prezentovať ako dekoratívne predmety v kúpeľni, píše magazín EMMA. Aj vône by ste mali do roka spotrebovať, aby nestratili na kvalite intenzite.

Trvácnosť parfumu záleží v prvom rade od koncentrácie vonných zložiek. Zdroj: shutterstock

2. problém:

Parfum sa nehodí k vašej pokožke

Určite ste si to už všimli, že jeden a ten istý parfum nevonia na každom rovnako. Môže za to jedinečnosť našej pokožky. Vône vyniknú viac na mastnej ako suchej koži. To však neznamená, že každý so suchou pokožkou musí nosiť flakón svojho parfumu stále so sebou a pravidelne sa striekať. Stačí, ak si pred aplikáciou natriete oblasť pokožky telovým mliekom alebo vazelínou. Vytvorí sa tak lepšie prostredie pre molekuly vône a zostanú trvácnejšie.

Vôňu skúšajte na pokožke, nie na testovacom papieriku. Zdroj: shutterstock

3. problém:

Vôňu aplikujete nesprávne

Ak má fľaštička rozprašovač, parfum by ste nemali striekať priamo na pokožku. Vôňa sa správne nanáša zo vzdialenosti 10 až 20 cm od kože, aby sa mohla premeniť na jemnú hmlu. V tejto hmle by ste rozhodne mali zostať stáť, preto po nastriekaní neodchádzajte z kúpeľne, inak bude kúpeľňový koberček voňať viac ako vy. Zabudnite aj na roztieranie či šúchanie čerstvo navoňaných miest. Vôňu tým úplne zničíte. Naopak, ak ich jemne poklepete, vôňa sa krásne rozšíri.