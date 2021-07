Mexická bohyňa Thalía (49) má podobný talent na nestarnutie ako Jennifer Lopez (51). Neskutočné, ako tie dve latinské divy vyzerajú, a to už dávno nie sú žiadne dvadsiatničky! Thalía sa u nás preslávila ako romantická kvetinárka Rosalinda v nezabudnuteľnej telenovele z roku 1999. Keby svoju vyvolenú zbadal fešák José Fernando dnes, opäť by sa do nej bláznivo zamiloval!

V telenovele Rosalinda si zahral bohatého fešáka Fernanda José. Zdroj: Youtube

A to na sebe vôbec nemusí mať nádherné šaty ako z módnej prehliadky. Thalía vyzerá fantasticky aj v "obyčajných" rifliach. Budete súhlasne prikyvovať hlavou, keď zbadáte jej fotografiu z Instagramu aj vy! Tentoraz Rosalinda predviedla svoju šibalskú stránku.

