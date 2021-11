Prevažnými šíriteľmi a zároveň konzumentmi mýtov o vagíne sú muži. No aj my ženy sme náchylné uveriť veciam bez toho, aby sme sa samy pozreli, čo tam dole máme.

Častým používaním sa príliš roztiahne

Toto je asi najväčší a najrozšírenejší mýtus, ktorý koluje. Vagína je veľmi pružná a jej veľkosť je daná geneticky. Pokiaľ máte širšiu vagínu, nie je to preto, lebo si rada užívate. Tak ako sa roztiahne, dokáže sa naspäť stiahnuť. Jedinou výnimkou je pôrod, po ktorom môže jemne zmeniť tvar.

Týmto mýtom o vagíne už NAOZAJ neverte. Zdroj: Shutterstock

Panenská blana sa musí pretrhnúť

Ďalší z obľúbených mýtov je ten, že každá panna má panenskú blanu a že jej „pretrhnutie“ muž cíti. Nemá ju každá žena, a ak má, tak je veľmi jemná a porušiť sa dá pri rôznych iných, aj nesexuálnych činnostiach. Roztrhnúť sa môže pri športe, používaní väčších tampónov alebo sa môžete narodiť bez nej. Sú však aj prípady, keď je pevnejšia a neporuší sa ani prvým sexuálnym stykom. Opäť teda od ženy k žene.

Tampón sa v nej môže stratiť

Vagína nie je tunel ani žiadna jaskyňa. A cesta do maternice je len jedna, aj to veľmi úzka. Tento mýtus prišiel na trh spolu s tampónmi a ženy sa ich na základe toho veľmi báli. Samozrejme, je to hlúposť a môže sa stať jedine to, že sa pretrhne šnúrka alebo si ho necháte príliš dlho, priveľmi nasiakne a budete ho dlhšie „loviť“.

Týmto mýtom o vagíne už NAOZAJ neverte. Zdroj: Shutterstock

Musíte na ňu používať špeciálnu kozmetiku

Popravde je to z veľkej časti len marketingový ťah a všetky parfumované špecializované výrobky na intímnu hygienu jej zdravotný stav nezlepšujú. Určite existujú aj také, ktoré neničia jej prirodzené pH a udržujú ju vo forme. Vedeli ste, že má dokonca samočistiace schopnosti?

Je celý život nemenná

Aj keď je pružná a počet partnerov a množstvo sexu na ňu nevplývajú, mení sa. Tak ako na prsia, brucho, mužský penis či semenníky, aj na vagínu pôsobí gravitácia. Časom sa skrátka vyťahá a môže sa „zdeformovať“. Práve sexom sa tomu dá zabrániť. Aby ostala pružná a vo švungu, pomôže aj šport. Dnes existujú aj rôzne zákroky ako vpichnutie kyseliny hyalurónovej alebo dokonca zúženie vagíny či zväčšenie bodu G, ktoré dokážu vagíne prinavrátiť zašlú slávu.