Podozrenia z nevery nevznikajú zo dňa na deň, ale aj to, a neraz sú neopodstatnené. Každého neverníka však prezradí zmena v správaní. Stačí sa zamerať na tieto signály a dôkaz o jeho zahýbaní nájdete aj sama. Či vám to však bude stáť za to, je otázka...

Nový vzhľad

Zrazu začal chudnúť, chodiť do fitka, dbá na oblečenie, či dokonca mení šatník. Možno je naozaj nespokojný so svojim telom, koniec-koncov, sme na tom rovnako, ale prečo sa zrazu parádi, keď ho poznáte aj v trenkách a vyťahanom tričku a ešte k tomu je za fešáka vtedy, keď nie je s vami? Pretože je na obzore zaujímavá žena! Čo však hneď nemusí znamenať, že spolu majú vzťah.

Vôňa

Áno, mohli mať oslavu v práci a kolegyne ho vyobjímali. Mohol sa spotiť tak, že sa potreboval v práci osprchovať. Ale... Doteraz chodil domov spotený a nevadilo mu to a tých osláv je zrazu akosi priveľa. Verte vášmu nosu.

Podozrievate ho z nevery? Zdroj: Shutterstock.com

Novinky v posteli

Ak sa váš partner stal náhle sexuálne aktívnejším či prináša nové techniky, ešte to nemusí znamenať, že má milenku. Možno chce naozaj zmeniť váš sex k lepšiemu a odhodlal sa na to až teraz. Užívajte si to, ale ak aj tak máte pochybnosti, vezmite si na pomoc ostatné signály z tohto zoznamu.

Mobil

„Mobil je prvým neklamným znakom, že sa na obzore objavila nová žena,“ upozorňuje detektív. Ak si váš partner zmenil PIN kód, má v zozname hovorov neznáme čísla alebo nosí mobil stále so sebou, je to neklamný znak, že nechce, aby ste mu do telefónu videli. Prečo asi?

Peniaze

Neobvyklé pohyby na účte smerom k mínusu či výbery z bankomatu v nevšednú dobu signalizujú, že darčeky dostáva niekto iný.

Priatelia

Vaši spoloční priatelia sa začnú správať akosi inak, prípadne už na vás nemajú čas. Najmä jeho najlepší priateľ zvyčajne presne vie, čo sa deje a keď má štipku slušnosti, radšej sa vám bude vyhýbať, aby vám do očí neklamal.

Obvinenia

Z ničoho nič mu začali vadiť veci, ktoré mu predtým nerobili problém. Vyťahuje na vás neodôvodnené obvinenia, robí zbytočné scény za maličkosti, je nervózny. Veď aj má prečo, svedomie tíško pracuje.

Nezmyselné otázky

Zrazu vám dáva rôzne otázky, aké ho doteraz netrápili. Chce napríklad vedieť, či podľa vás jeden človek môže milovať dvoch ľudí naraz alebo podobné vzťahové záležitosti. Po vyslovení vášho názoru zvyčajne nasleduje konfrontácia. Jeho absurdné argumenty majú len jeden cieľ – odísť od vás za milenkou.