Budujete s partnerom intimitu aj mimo postele? Ak nie, niekde je CHYBA! Čo sa s tým dá robiť?

Chýbajúcu intimitu každý rieši inak, niekto ju kompenzuje jedlom, nepotrebnými nákupmi alebo občasnými románikmi. Aj keď sa vám to na prvé počutie možno nezdá, sex a intimita sú rozdielne veci.

Intimita kontra sex

Mnoho ľudí si zamieňa sex za intimitu. Aj to stojí za tým, že veľa párov rieši rôzne krízy, neveru, pocity osamelosti, nespokojnosti, čo niekedy vedie k rozpadu vzťahu. Je samozrejmé, že sex je pre partnerov dôležitý, ale ak sa vzťah stavia len na ňom, harmóniu a vzájomnú blízkosť v ňom nedosiahnete. Ale nezúfajte, intimita sa dá pestovať a my vieme ako.

Zdroj: shutterstock

1. Vzťah ako priorita

V dnešnej uponáhľanej dobe má každý z partnerov preplnený každodenný program. Nezostáva nám čas pre seba a tým trpí vzájomná intimita a často i samotný sex. Rázne to ukončite a stanovte v nabitom harmonograme deň, keď s partnerom pôjdete do reštaurácie, do kina, na prechádzku, na kávu, alebo si naplánujte spoločné hobby. Raz za čas i nejaký ten romantický pobyt.

2. Maličkosti robia základ

Mnohí partneri sa sťažujú, že sa im zo vzťahu vytratila iskra alebo to povestné poblúznenie, ktoré prežívali v spoločných začiatkoch. Ale nevytratili sa len gestá, ktoré vám tú iskru dodávali? Napíšte svojej polovičke počas dňa, ako veľmi sa na ňu tešíte, alebo ak sa na to cítite, pokojne ju doma počkajte v peknej bielizni. Prípadne svojmu milému prineste cez víkend kávu a raňajky do postele. Podstatné je robiť maličkosti, vďaka ktorým je vaša láska výnimočná.

Zdroj: shutterstock

3. Oceňujte sa navzájom

Neberte všetky veci, ktoré pre vás váš drahý robí, ako samozrejmosť. Začnite ho oceňovať a dajte mu vedieť, ako veľmi si ho vážite. To isté začne robiť on pre vás a potom sa budete vo vzťahu cítiť docenení a výnimoční. Nečakajte však, že vám partner prejaví vďačnosť, ak ju vy nedokážete prejaviť jemu.

Zdroj: Shutterstock

4. Konverzujte a počúvajte

Podľa odborníkov patria k intimite aj rozhovory, v ktorých sa s partnerom delíte o vzájomné túžby, ale aj obavy, myšlienky, radosti i trápenia. Dnes ľuďom často kradnú pozornosť mobily a namiesto reálneho života sa venujú sociálnym sieťam. Preto ako prvý krok odložte mobil a vypnite televíziu. Vyberte sa s drahým na prechádzku alebo sa porozprávajte počas dňa vyhradeného na spoločné rande. Zároveň sem patrí aktívne počúvanie toho druhého. Naplno venujte pozornosť partnerovi, skutočne počúvajte, čo vám hovorí, a reagujte s porozumením.

5. Vzájomné porozumenie

Veľkou chybou je, že vo vzťahu nie sme celkom úprimní. Myslíme si, že partnera potešíme, ale ak robíme niečo proti našej vôli či presvedčeniu, hoci s dobrým úmyslom, výsledkom je fiasko. Ak váš partner nevie pochopiť, že niektoré veci chcete robiť inak ako on, a neakceptuje vás, vzťah nestojí na zdravom základe.

Zdroj: shutterstock

6. Doprajte si dostatok slobody

Aj na nedostatku slobody už pohorelo množstvo vzťahov. Je nutné rešpektovať vzájomnú potrebu tráviť čas svojím spôsobom. Rovnako ako vy potrebujete sem-tam zájsť s kamarátkami na kávu či nákupy, aj partner chce vybehnúť s kamarátmi na futbal alebo posedieť pri pive. Láska neznamená byť nonstop spolu. Doprajte si slobodu, majte vlastné koníčky a zbierajte zážitky, o ktoré sa potom podelíte.

7. Zdravé emócie

Je pravda, že my ženy dokážeme byť poriadne emotívne a vedieť ovládať svoje emócie nie je najľahšie. Vypustite emócie naplno a ukážte ich v pravom svetle. Dôležité je, ako vás v danej chvíli dokáže partner podržať, pochopiť, uchlácholiť a poskytnúť plece, na ktorom sa vyplačete. To všetko prehlbuje intimitu vo vzťahu.