Keď som utierala prach na nočnom stolíku svojho priateľa, pod hŕbou časopisov som našla knihu. Zvedavo som ju vzala do rúk, keďže knihy veľmi nečíta. Sama sa otvorila na mieste, kde boli založené dve vstupenky na koncert známej kapely. Srdce mi poskočilo od radosti, o týždeň som mala meniny a taký darček by ma veru potešil. Nesmela som mu zobrať radosť z prekvapenia, tak som knižku rýchlo vrátila na pôvodné miesto. Bola som šťastná o to viac, že sme sa v lete začali rozprávať o svadbe, zasnúbili sme sa a teraz na jeseň to utíchlo. Takáto pozornosť z jeho strany sa mi rátala oveľa viac ako darček, ktorý by som si vybrala sama a on ho „len“ zaplatil.

V priateľovej knihe som našla založené dva lístky na koncert. Zdroj: shutterstock

Dni sa míňali a frajer na mňa zatiaľ s lístkami na koncert nevyrukoval. Na meniny som dostala nový parfum, ale žiadne vstupenky. Termín koncertu bol už o pár dní. Zverila som sa kamarátke a tá udrela presne na moju pochybovačnú strunu. „Si si istá, že tam plánuje ísť s tebou?“ Pred týždňom by som odpovedala kladne, teraz som si zrátala dva a dva. Jeho ochladnutie voči mne, neskoré návraty z práce… Čo mám robiť? Poznala som jeho povahu, všetko by poprel. Raz ma už totiž podviedol, no mala som pocit, že v konečnom dôsledku to náš vzťah utužilo a dokázal mi, že nechce žiť bezo mňa. Dokázala som mu odpustiť a hodili sme to za hlavu. Teraz sa však minulosť opäť začala vynárať. Nezabudla som.

V lete sme sa zasnúbili, potom nadšenie utíchlo. Zdroj: shutterstock

Moja najlepšia kamarátka Maťa je parťáčka, akú pri sebe potrebujem. Vyzeráme ako sestry a perfektne sa dopĺňame, no povahou sme úplne odlišné. Obdivujem jej vlastnosť poradiť si v každej situácii, jej úprimnosť aj podrezaný jazyk. Má nadhľad a vždy mi dá radu, ako šarmantne vykľučkovať z každého problému. „Emi, prepáč, ale on tam podľa mňa ide s niekým iným. A teraz je na tebe, čo s tým urobíš. Ja navrhujem…“ A už to išlo. Ešte v ten večer sme si kúpili lístky na rovnaký koncert. Tým však Maťa neskončila. Na druhý deň po práci sme povymetali nákupné centrum, aby sme trochu okorenili môj šatník. Maťa je proste baba, čo má drajv.