Môj manžel bol môj druhý sexuálny partner v živote, ten prvý bol, povedzme, študentská láska, keď sme „to“ chceli vyskúšať. Nebolo to nič čarovné, ako to opisovali moje kamarátky, aspoň pre mňa nie. Vyvrcholenie som dosiahla, až keď sme to robili tretíkrát a obaja trošku prichádzali na to, čo a ako treba robiť. Neskôr sme sa však po skončení školy rozišli. Po nejakom čase som už v práci stretla úplne očarujúceho muža, ktorý mi stále dvoril. Nikdy na mňa netlačil, bol skôr zdržanlivý, ja som musela vždy urobiť prvý krok. Vyspali sme sa spolu až po troch mesiacoch randenia. Bolo mi veľmi sympatické, že netlačil na pílu. No počas milovania bol nesvoj a ja z neho. Zároveň tak trocha neohrabaný. Ale bol veľmi milý a ja som ho ľúbila pre to, aký bol ku mne, ako sa správal a snažil. Tak som orgazmus predstierala, hoci som nič necítila. Ubezpečovala som sa, že sa to časom zlepší, tak ako kedysi s mojím prvým.

Sme manželia pätnásť rokov a dodnes orgazmus predstieram. Môj manžel je ten najúžasnejší muž, ktorý ma miluje. Je skvelý otec našich detí, môj priateľ, partner. Ale sex je obrovská nuda a nič mi tento akt nehovorí. Z lásky k nemu vždy predstieram, že sa mi to páčilo. Začínam byť z toho však nešťastná, pretože v tomto našom krásnom vzťahu mi proste niečo chýba. Cítim sa nevďačná, pretože mám to, o čom mnohé ženy iba čítajú v románoch, a predsa som nespokojná. Alebo skôr neuspokojená...