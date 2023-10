Všetko sa to začalo jednou veľkou bublinou šťastia. Aspoň z pohľadu nezrelej 20-ročnej žaby. Ako druháčka na vysokej škole som si hľadala prázdninovú brigádu, aby som v septembri mohla vycestovať na vysnívanú dovolenku. Kamarátka také veci riešiť nemusela. Randila s bohatým podnikateľom, bývala v jeho luxusnom byte a za jeden rok absolvovali toľko dovoleniek ako ja za celý život. A to som nepochádzala z chudobných pomerov. Nechcela som byť na jej mieste, napriek tomu som sa s ňou porovnávala. Čo má ona a ja nie – v takom veku je to asi normálne. Hlavné je, že ani tieto rozdiely nenaštrbili naše kamarátstvo a bolo milé, že sa za mňa prihovorila u frajera. Ten mi našiel perfektnú brigádu u majetných známych.

S kamarátkou som sa stále porovnávala. Zdroj: shutterstock

Bezdetní manželia v strednom veku okrem iného dovážali na Slovensko exkluzívne parfumy. Boli úžasne milí a priateľskí. Absolútne ma očarili. Zakrátko som sa cítila ako člen rodiny s tým rozdielom, že som si s nimi rozumela oveľa lepšie ako s vlastnými rodičmi. Imponovalo mi, že ich nič nevyviedlo z miery, ničím sa nestresovali a svoje aktivity manažovali s nadhľadom.

Cítila som sa ako dcéra majetných a elegatných manželov. Zdroj: shutterstock

Počas leta sa rozhodli presunúť kanceláriu na ich chatu v známom dovolenkovom rezorte. Najprv som sa zdráhala, nechcela som to komplikovať, ale oni ma s úplnou samozrejmosťou naložili do auta a pekne v trojici sme odfrčali do malebných hôr. Vraj nech nevymýšľam, veď ma vnímajú ako svoju krásnu a šikovnú dcérenku. Tomu sa už fakt nedalo odolať. Menej sa to už pozdávalo mojej mame, ktorá má zvláštnu schopnosť trafiť klinec po hlavičke: „Len aby si sa do nich nezamilovala,“ poznamenala ironicky.