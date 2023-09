Už začiatkom mája som mala spravené všetky skúšky, ale zatiaľ sa mi nečrtala žiadna brigáda na leto. Čo s toľkým časom? Potešila som sa, keď mi zavolala známa, že ich nový sused hľadá opatrovateľku k deťom. Nabehla som k nim hneď na ďalší deň, deti totiž zbožňujem, veď preto aj študujem pedagogický odbor. Zoznámenie bolo trochu rozpačité. Peter bol sympatický štyridsiatnik so srdečným úsmevom, šediny mu len dodávali šarm. Manželka, oslnivá blondína, sa volala Diana. Mala dokonalo upravené vlasy, napichané pery a pod obtiahnutým topom sa jej vzdúvali silikóny. Mohla byť len o pár rokov staršia ako ja, no pozerala na mňa zvrchu. V jej pohľade som čítala triumf: „Ty mi nemôžeš konkurovať.“ Bolo mi to jedno, prišla som kvôli deťom a tie boli naozaj milé.

Diana sa hlavne flákala a z nudy si našla aj milenca. Zdroj: shutterstock

Peter bol úspešný biznismen a manželka... Tá sa oficiálne zaoberala prenájmom nehnuteľností, ale hlavne behala s kamarátkami po kávičkách a "prosečkách", alebo bola na skrášľovacích procedúrach. Naša spolupráca vyzerala asi takto: „Silvi, prosím ťa, môžeš zajtra vyzdvihnúť decká zo škôlky a zostať tak do siedmej? Mám tréning a potom kaderníčku a kavitáciu...“ Myslela som si o tom svoje, ale presne takto mi to vyhovovalo. Doobeda som niečo uvarila pre našich, po obede som si išla zašportovať, vyzdvihla som deti a hrala sa s nimi až do večera, kým prišli rodičia. Chlapec aj dievčatko boli rozkošní, celkom poslušní a tešili sa, že majú dospelú parťáčku, ktorá je s nimi ochotná vliezť pri schovávačke pod posteľ alebo do skrine. A ešte som za to dostala krásne zaplatené!

Raz večer, keď bol Peter na služobnej ceste, prišla domov Diana pripitá, strapatá a s roztrhanými pančuchami. Ľahla si na gauč, ja som osprchovala deti a uložila ich spať. Bol to pre mňa šok, vždy bola tip-top upravená, navoňaná exkluzívnou vôňou, ktorá po nej v byte ostávala aj hodiny. Teraz som z nej cítila korenistú pánsku voňavku. Bolo mi jasné, že si našla milenca na spestrenie nudy. Ráno mi zavolala, že mám pred Petrom držať ústa. Odsekla som jej, že neviem, o čom hovorí, na čo zareagovala, že je teda všetko v poriadku.

Diana sa hlavne flákala a z nudy si našla aj milenca. Zdroj: shutterstock

Navonok pôsobili Diana a Peter ako dokonalý pár. Cítila som však, že sa od seba už dávno vzdialili, len udržiavali vidinu dokonalej rodinky. Ja a Diana... Vekovo blízke, ale pritom také odlišné, až to bolo smiešne. Moje gaštanové vlasy nevedeli, čo je to farba, a môj mejkap boli pehy na nose, maskara a pekná pleť po mame. Po otcovi som zdedila štíhlu postavu a lásku k pohybu. Pri pohľade do zrkadla som určite nebola krásavica. Aj mama mi vravela, že som pekná až na druhý pohľad a nevyužívam svoj potenciál. Ja som však bola spokojná, napĺňali ma iné veci.