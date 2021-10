Manžel sa počas pracovnej cesty zblížil s kolegyňou. Podľa neho nejde o milenecký vzťah, sú len priateľmi. Zistila som to náhodou, nič o nej nehovoril. Ak sa o nej rozprávame, ja kričím, on sa ma snaží upokojiť. Možno má pravdu, že mu o nič nejde, ale jej neverím. Myslím si, že manžela chce. Občas sa stretnú na káve, som z toho nervózna. Mám ho rada, nerada by som o neho prišla. Čo s tým?

VIERKA A LUKÁŠ

Dôvera medzi partnermi musí byť silná, aby sa to dalo ustáť, inak to býva problém. Vaše obavy sú oprávnené, môže sa to zvrtnúť aj tak, ako nechcete. Ale hádky tomu nepomôžu. Ak nerobí nič zlé, vašim obavám nerozumie. Dajte najavo, že sa vám to nepáči, ale neklaďte ultimáta. Ak ho kolegyňa chce, situácia sa vyhrotí a on ju bude musieť riešiť. Ale možno vás ich priateľstvo nijako neohrozuje, vtedy sa s tým zmierte.