Mladá a úspešná dvojica žila v malom mestečku na západnom Slovensku. Vzťahy Emmy a Petra vyzeral na prvý pohľad dokonale, ale pod povrchom sa skrývali nevyslovené problémy, ktoré vnášali do ich vzťahu značnú neistotu.

Ich manželstvo sa dostalo do krízy.

Emma bola talentovaná právnička a stále viac sa zameriavala na svoju kariéru, čo nechávalo jej manžela Petra, bývalého športovca, v úplnom tieni. Zatiaľ čo ona pracovala do neskorých nočných hodín, on trávil veľa času doma, sám so sebou a so svojimi myšlienkami. Postupne sa obaja od seba vzdialili, až sa ich manželstvo dostalo do kritického bodu.

V jeden osudný večer sa dostalo ich vzájomné napätie na vrchol. >>>