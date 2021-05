Ak má muž milenku spoločnosť to vníma normálne. Je to smutné ale je to tak. Muži podvádzajú a my ženy sa s tým máme zmieriť. Údajne to majú v génoch. My ženy nepodvádzame, tak často. Ak podvedieme, tak preto lebo milujeme už niekoho iného.

So svojim partnerom Rišom žijeme v spoločnej domácnosti jeden rok. Máme naplánovanú budúcnosť a poznáme svoje dobré aj zlé stránky. Rešpektujeme sa a ja ho milujem. Potom prišiel do môjho života Alex. Nikto ho neprosil, aby prišiel. Jednoducho to tak osud chcel.

Alex má všetko, čo Rišo nie. Je dobrodružný, odviazaný a nespútaný. Niekedy mám pocit, že má všetko to, čo Rišo nie. Podľahla som mu a stal sa z neho môj milenec. Našla som v ňom to, čo mi chýbalo – adrenalín. Sex s ním je perfektný. Nemyslí len na seba a uctieva ma, ako bohyňu. Cítim sa pri ňom krásna a príťažlivá. Vie presne kde sa ma má dotknúť a mám pocit, že sme boli stvorení jeden pre druhého.

U Riša mám domov a u Alexa vášeň. Prebudil vo mne levicu o ktorej som ani nevedela, že ju mám. Milujem oboch. A neviem čo s tým. Nechcem sa vzdať ani jedného a neviem sa rozhodnúť, kto je pre mňa ten pravý.

Tatiana