Príbeh tejto 67-ročnej ženy začína tým, že vysvetľuje, ako jej otec pôsobil na iných aj doma, na ostatných členov rodiny.

"Bol charizmatický a navonok by nikto nepovedal, že zneužíva svoju dcéru. Zložiť masku takému človeku by bolo náročné, aj keby som bola dospelá, ako som to mala urobiť ako dieťa?"

Barbora má pravdu, demaskovať pedofila je veľmi ťažké, dokonca ani zneužívané deti často nechápu, čo sa vlastne deje. Táto žena jeho čin potláčala. Jej psychické zranenia vychádzajú na povrch až po rokoch a prejavujú sa v rôznych psychosomatických poruchách. Tvrdí, že možno si už nikdy nespomenie do detailov, čo jej otec urobil. Často sú to len spomienky na pocity.

„Ako malé dievčatko som mala pálčivý, bolestivý pocit na genitáliách, niekedy strašné svrbenie. Neskôr som mala tiky, nutkavý pocit na umývanie, aj som si ubližovala. Otca som milovala a zároveň sa ho bála. O jeho pozornosť som nechcela prísť, lebo tým sa mi vyhrážal, že ma nikto nebude mať rád, na druhej strane som nevedela ako dieťa si vysvetliť, akú vlastne pozornosť mám chcieť od otca. Preto som sa často mala zlý pocit, že ho nemám tak rada, ako on mňa alebo napríklad, že som si tú jeho "zvláštnu pozornosť" neobľúbila a že stále cítim, akýsi strach a neviem prečo.

Neskôr som sa v noci budila vystrašená na smrť a celá som sa triasla. Niekedy som mala pocit, že odpadnem aj cez deň a zvlášť, keď sa ku mne približoval!

Až vo veku 47 rokov som si mohla priznať – bola som obeťou svojho otca. Je veľmi ťažké priznať pravdu, lebo ak sú hrdinovia zosadení z trónu, minulosť sa stane temnou. Ale duša si vždy nájde cestu, ako vám ukázať svoje zranenia, ktoré musíte vyliečiť, aby ste mohli žiť šťastnejší život. Raz sa tomu človek musí postaviť.“

Deti sú ľahká terčom, dajú sa zastrašiť aj zmanipulovať. Zdroj: Shutterstock

Prečo obete mlčia?

Najčastejšie zneužívanými deťmi sú dievčatá, pričom chlapci predstavujú asi 20-percentný podiel zo všetkých zneužívaných detí. Odborníci uvádzajú, že do osemnástich rokov je sexuálne zneužité každé tretie dievča a každý siedmy chlapec. A štatistiky tvrdia, že len jedna zo štyroch obetí prehovorí o sexuálnom zneužívaní okamžite. Takmer každé druhé dieťa vystavené penetračnej forme sexuálneho zneužívania sa s touto skúsenosťou zverí najskôr po uplynutí piatich rokov. Typické časové rozpätie medzi sexuálnym zneužívaním v detstve a jeho odhalením je 8 až 15 rokov. Psychické následky takejto skúsenosti sú však doživotné.

Koho sa to týka?

Objektom sexuálneho zneužívania sa môžu stať deti všetkých vekových kategórií – od najútlejšieho veku až do 15. roku života. Výskum v zariadeniach na výkon väzby na Slovensku ukázal, že kým pedofilne orientovaní páchatelia sa zameriavajú na deti do desiateho roku života, objektom záujmu incestne orientovaných páchateľov sú predovšetkým 13- až 15-ročné deti.

Bezpečný a zlý dotyk

Učte deti, že bezpečné dotyky sú na miestach, ktoré nemáme zakryté plavkami, teda na miestach, ako sú plecia, hlava či nohy. Sú to dotyky, ktoré vás upokojujú a dávajú pocit bezpečia, ako objatie od vašej mamy. Zlé dotyky sú tie, pri ktorých sa staršia osoba dotýka dieťaťa na miestach, ktoré bývajú zakryté spodnou bielizňou, ktoré dieťa znervózňujú, desia alebo z nich má obavy.