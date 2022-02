Poloha 69

Táto poloha má od romantiky veľmi ďaleko a citlivejšie ladené ženy sa s ňou jednoducho nevedia stotožniť a prísť jej na chuť. Muži ju naopak milujú a často vyhľadávajú.

Pre ženy zvykne byť aj veľmi nepohodlná. "Prečo to musíme orálne robiť naraz a nemôžeme sa vystriedať? Je to aj gustióznejšie, elegantnejšie. Ja viem, že muži túto polohu jednoducho milujú, tak som to vždy, najmä v začiatkoch mojich vzťahov, nejako vydržala. No mať zadok na tvári už teraz nemusím, ani keby to bol princ so zlatou hviezdou na čele," prezradila naša čitateľka.