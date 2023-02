V práci som mala priateľa, dlho sme spolu chodili, no nebola to veľká láska, vyhovovali sme si a bolo nám príjemne. Napriek tomu ma zamrzelo, keď sa dal dokopy s kolegyňou, navyše v čase, keď sme ešte boli spolu. Potom obaja z firmy odišli. On sa však neskôr vrátil. Chvíľu sme sa obchádzali, ale prišiel s tým, že by sme to znovu mohli skúsiť. Aj by som to chcela, nemám nikoho, ale neviem, či je to dobré.

MONIKA A DUŠKO

Z vašej strany je to také neosobné. Akoby ste nehľadali intímneho priateľa, ale kamaráta. Ak by ste chceli budovať trvalejší vzťah, tak nemáte postavené pevné základy, o ktoré by sa dalo oprieť. To neznamená, že sa tak nestane, že sa jedného dňa nezobudíte zamilovaná, ale zatiaľ to tak nie je. Takže je to len o racionálnom rozhodnutí, dajte mu voľný priebeh. Časom si možno ujasníte priority a to vám pomôže rozhodnúť sa.