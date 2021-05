Natália (48) Sex mi chýba čoraz viac

Ľubo je lekár, pracuje v nemocnici, často aj nadčasy, a aj pre túto situáciu s kovidom sa jeho pracovné zaťaženie ešte zvýšilo. Mám pocit, že ho skoro vôbec nevidím. Na to som si zvykla, ale náš intímny život ide dolu vodou.

Posledný sex sme mali pred mesiacom, a hoci sa snažím byť príťažlivá, udržiavať sa, prebudiť v ňom túžbu, vidím na ňom, že únava je silnejšia a myšlienkami je viac pri svojich pacientoch ako so mnou. Netuším, ako to dopadne a kam nás to zavedie.

Ale viem, že náš sex mi chýba čoraz viac. Ale veľmi ho ľúbim, vážim si ho ako otca svojich detí aj manžela. Dúfam, že časom pochopí, že toto pracovné nasadenie nie je v poriadku a že aj jemu začne chýbať náš milostný život.